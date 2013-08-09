Рабочая группа по проблемным вопросам в строительной отрасли посетила Жлобинский район

Новости Беларуси. Затронула проблема пресловутых квадратных метров и Гомельскую область. Рабочая группа 9 августа посетила ряд проблемных объектов строительства в Жлобинском районе. И снова это жилые дома.

В июне одна девятиэтажка была сдана без чистовой отделки, которая четко была прописана в договорах. В итоге на горячую линию с жалобами звонили десятки жильцов. К приезду рабочей группы все недочеты исправили.

Во втором доме проблема – со сроками строительства. Многоэтажку должны сдать в декабре. Чтобы успеть, строители работают в 2 смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь, член рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Есть такое правило: при заселении они имеют право выписать те недостатки, недоделки, которые они увидят, и подрядчик в установленные сроки должен будет их устранить. Плюс еще гарантийный срок жизни этого здания. Понятно, что черед год-два могут появится тоже какие-то недостатки. В гарантийный срок подрядчик устраняет их за свой счет, то, что будет обнаружено. Если это связано действительно с качеством строительно-монтажных работ, а не с правилами эксплуатации жильцом своей квартиры.