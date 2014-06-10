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Пётр Порошенко встретился с руководителями силовых ведомств: он объявил о создании гуманитарных коридоров для жителей Донецкой и Луганской областей

10 июня 2014 11:31
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Новости Украины. На юго-востоке Украины не прекращаются столкновения. Наиболее активные боевые действия развернулись в Краматорске и Славянске. В регионе продолжается масштабная силовая спецоперация. Растёт число погибших среди мирного населения. Жертвами противостояния стали дети. Мальчик и девочка, 12 и 6 лет, погибли от осколочных ранений.

10 июня в Киеве Пётр Порошенко встретился с руководителями силовых ведомств. Президент Украины объявил о создании гуманитарных коридоров для жителей Донецкой и Луганской областей, которые хотят покинуть зону конфликта. Он поручил силовикам обеспечить перевозку беженцев, а также развернуть для них мобильные пункты, где люди смогут получать воду, еду и лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Петр Порошенко # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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