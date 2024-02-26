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Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов

26 февраля 2024 10:32
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С успешным проведением выборов в нашей стране и уверенной победой белорусских патриотических сил Александра Лукашенко поздравил российский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов-1

В своем послании Владимир Путин отметил, что высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Вместе с тем президент России выразил надежду, что новые народные избранники в составе Палаты представителей и местных Советов будут плодотворно взаимодействовать с российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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