Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов

С успешным проведением выборов в нашей стране и уверенной победой белорусских патриотических сил Александра Лукашенко поздравил российский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем послании Владимир Путин отметил, что высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Вместе с тем президент России выразил надежду, что новые народные избранники в составе Палаты представителей и местных Советов будут плодотворно взаимодействовать с российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.