Прямой эфир

Прямые телефонные линии с чиновниками. Какие темы стали популярны в летний период?

01 августа 2015 10:20
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Новости Беларуси. Набирать по субботам номер телефона городской, районной или областной администрации – уже традиция.

С 9 до 12 чиновники выходят на связь с населением. Правда, в период летних отпусков и дачного сезона количество звонков стало немного меньше – теперь представителям власти поступает около десятка обращений.

Не обходится субботний телефонный разговор без упоминания вопросов ЖКХ. Просьбы белорусов теперь с летним оттенком и самой популярной темой для обсуждения стало обустройство парков, скверов, зеленых зон для отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Шейко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:
Темы, кочующие из одной линии в другую, это в основном предложения по содержанию мест общего отдыха: парков, дворовых территорий. Решаются все вопросы, но если бы не было звонков, наверное, трудно было бы держать руку на пульсе жизни района, территории. Потому что звонки в основном характеризуют общее мнение людей.

Практика прямых телефонных линий берет начало с середины января. За это время представителям власти по всей стране удалось пообщаться с тысячами белорусов, ответить на вопросы и помочь в решении проблем. Ведь каждое обращение граждан берется под личную ответственность чиновника. Поэтому прямые линии зарекомендовали себя как самый эффективный и оперативный способ «наладить связь» населения с властью.

# Прием граждан # Михаил Шейко

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