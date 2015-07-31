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В территориальных избиркомах и ЦИК Беларуси уже аккредитовано 188 национальных наблюдателей

31 июля 2015 13:46
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Новости Беларуси. В территориальных избиркомах и ЦИК Беларуси уже аккредитовано 188 национальных наблюдателей. Продолжается и сбор подписей инициативными группами за выдвижение в кандидаты на пост Президента. Пикеты размещаются в наиболее людных местах. На площадках — представители разных общественных организаций и партий, представляющих интересы выдвиженцев.

Напомним, всего на главный пост в стране претендуют 8 человек. Для того, чтобы им получить статус кандидата в Президенты, инициативным группам необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч белорусов. Крайний срок, когда должны быть сданы листы с подписями, — 21 августа.

Избиратель:
Народ и улыбается, и радуется, и свободно ходит. Так должно быть и в дальнейшем. Но это, конечно, зависит от того, кого мы выберем. 

Продолжает работу специальный интернет-ресурс, который ЦИК запустил к президентским выборам. Портал постоянно обновляется. На нем можно узнать оперативную и актуальную информацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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