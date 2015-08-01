Новости Беларуси. Для голосования граждан Беларуси за рубежом планируют открыть 45 участков. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Они появятся там, где на консульском учете состоят более 20 граждан.

Между тем, до окончания сбора подписей у инициативных групп остается три недели. Чтобы пройти в следующий этап, потенциальным претендентам на высший пост в стране, а это 8 человек, до 21 августа необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 тысяч белорусов.

Официальные кандидаты определятся уже в начале сентября. После этого начнется более активный этап – агитация. Впрочем, необходимую информацию о потенциальных кандидатах и других особенностях предвыборной кампании можно узнать уже сейчас на специальном сайте, который Центризбирком запустил к выборам Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.