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Прозрачность выборов и соблюдение демократических норм: Александр Лукашенко встретился с Сергеем Лебедевым

12 сентября 2016 13:36
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Новости Беларуси. О прозрачности плебисцита и соблюдении всех демократических норм 12 сентября Александру Лукашенко рассказал и глава миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей СНГ:
В состав парламента вошли представители оппозиционных партий, объединений. Это свидетельство движения Беларуси по пути демократизации, это свидетельство того, что как законодательство Республики Беларусь, так и организация выборов полностью соответствуют общепризнанным международным демократическим нормам избирательного права, ведения избирательной кампании.

# Александр Лукашенко # Выборы-2019 # Сергей Лебедев

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