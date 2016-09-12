Прозрачность выборов и соблюдение демократических норм: Александр Лукашенко встретился с Сергеем Лебедевым

Новости Беларуси. О прозрачности плебисцита и соблюдении всех демократических норм 12 сентября Александру Лукашенко рассказал и глава миссии наблюдателей от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей СНГ:

В состав парламента вошли представители оппозиционных партий, объединений. Это свидетельство движения Беларуси по пути демократизации, это свидетельство того, что как законодательство Республики Беларусь, так и организация выборов полностью соответствуют общепризнанным международным демократическим нормам избирательного права, ведения избирательной кампании.