Лилия Ананич: была возможность всем телезрителям в полном объеме ощутить масштаб происходящих событий

Новости Беларуси. На разных языках – на всех континентах. Финал парламентских выборов в Беларуси на устах дикторов ведущих телеканалов мира. Увидеть же выборы депутатов своими глазами приехали 700 журналистов из 25 стран. Для зарубежных журналистов это еще и возможность не только освещать выборы, но и сформировать реальную картину происходящего в стране. Красноречивее слов подтверждают интерес к этому важному политическому событию заголовки всемирно известных таблоидов и эфиры наших коллег.

Широко освещали выборы и национальные средства массовой информации. Причем на всех этапах кампании. Благодаря этому кандидаты были узнаваемы, а избиратели делали осознанный выбор. Эту избирательную кампанию уже назвали беспрецедентно «медийной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Активность и качество работы наших национальных телеканалов – это мое отдельное слово благодарности всем тем, кто стоял эту информационную вахту, причем мы видели, какая была в первую очередь содержательная картинка на каждом информационном канале. Каждый нашел свою верную ноту. И была возможность всем телезрителям в полном объеме ощутить масштаб происходящих событий.