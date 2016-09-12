Президент провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра

Новости Беларуси. Также Президент Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко. Обсуждались вопросы обеспечения республики энергоносителями. В этом вопросе основной партнер нашей страны – Российская Федерация. Вместе с тем, как отметил Президент, необходимо искать и альтернативные пути получения углеводородов для нужд страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По переговорам в Москве я хотел бы, чтобы вы мне рассказали более подробно, как будем дальше действовать. Потому что каждый год возвращаться таким образом к этим проблемам, наверное, вообще печально. Я не хочу сказать, что это нехорошо, это просто печально. Конец года, а мы за истекший год начинаем задним числом решать проблемы обеспечения страны тем, без чего она жить не может – без энергоносителей. У нас предстоит встреча в Бишкеке. Может быть, какие-то вопросы нужно обсудить с президентом России, а потом ознакомить через СМИ население. Потому что это уже стало такой темой кухонных разговоров. Думаю, это недопустимо. Люди не должны волноваться. Вообще это наши вопросы. Как бы ни было сложно, мы их должны решать. Не будем скрывать. Я давно об этом говорил и вам еще раз ставил задачу в этом году: альтернатива. Везде должна быть альтернатива, как бы ни было сложно. И по природному газу (это сложнее, конечно), а по нефти тем более.

Исходя из межправительственных соглашений, есть три варианта решения газовых разногласий. Равнодоходный подход, внутрироссийские цены для Беларуси и субсидирование нашей экономии за счет российской казны.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы обсудили с моим коллегой-переговорщиком Александром Владимировичем Дворковичем последний раз, на прошлой неделе в среду-четверг я там был, и завтра мы будем продолжать эти переговоры. Сегодня я получил поручение Президента обсудить все три возможных варианта, которые за период трех кварталов были наработаны, и выбрать оптимальный для двух стран.