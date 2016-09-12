Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы озвучили выводы по итогам парламентских выборов

Новости Беларуси. Свои выводы озвучили 12 сентября и наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы. В целом они отмечают улучшения в процедуре подсчета голосов, а также выражают одобрения тому, что в парламент попали депутаты от оппозиционных партий.

Зза ходом парламентской избирательной кампании в нашей стране следили более 800 международных наблюдателей, большинство из которых представляли эксперты от БДИПЧ ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кент Харстед, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ:

Мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что на парламентских выборах в Беларуси была большая конкуренция, было зарегистрировано значительное число кандидатов от оппозиции. А также то, что на избирательных участках были значительно расширены возможности для работы наблюдателей.