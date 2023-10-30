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Министр обороны Беларуси призвал задуматься над перезагрузкой международной договорной системы

30 октября 2023 10:48
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Беларусь продолжит всемерно содействовать всеобщей безопасности через общедоступное развитие. Это подчеркнул министр обороны нашей страны в докладе на 10-м пекинском форуме по вопросам безопасности «Сяньшань», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Беларуси призвал задуматься над перезагрузкой международной договорной системы-1

Виктор Хренин акцентировал внимание на обстановке на мировой арене. Милитаризация планеты повышает вероятность полномасштабных конфликтов во всех регионах. Современное общество становится свидетелем активации очагов замороженных конфликтов по всему миру. И как пример – Сирия и Украина. В этом ряду находится сегодня и военное противостояние на Ближнем Востоке. Также в выступлении министр отметил, что в то время как мир не может нащупать точки соприкосновения, чтобы, опираясь на них, начать поступательный выход из обстановки глобального противостояния, Беларусь готова в этом помочь.

Министр обороны Беларуси призвал задуматься над перезагрузкой международной договорной системы-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы полностью поддерживаем идею гармоничного и равноправного сосуществования всех стран, всех народов. Будем пытаться донести до здравомыслящей части мысль о неделимости безопасности, о пагубности попыток обеспечить собственную безопасность за счет милитаризации. Исходя из этого, призываем все ответственные независимые страны задуматься над перезагрузкой международной договорной системы, направленной на повышение транспарентности в военной сфере, сохранение паритета военных сил с одновременным разоружением до уровня оборонной достаточности.

Министр обороны Беларуси призвал задуматься над перезагрузкой международной договорной системы-7

Наша страна никогда не связывала свое будущее с военным решением международных проблем. И как подчеркнул министр, Беларусь будет способствовать усилиям мирового сообщества в устранении источников войн, лежащих в бедности, неравенстве и несправедливости.

# Международная политика # Виктор Хренин # Фотофакт

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