Министр обороны Беларуси призвал задуматься над перезагрузкой международной договорной системы

Беларусь продолжит всемерно содействовать всеобщей безопасности через общедоступное развитие. Это подчеркнул министр обороны нашей страны в докладе на 10-м пекинском форуме по вопросам безопасности «Сяньшань», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин акцентировал внимание на обстановке на мировой арене. Милитаризация планеты повышает вероятность полномасштабных конфликтов во всех регионах. Современное общество становится свидетелем активации очагов замороженных конфликтов по всему миру. И как пример – Сирия и Украина. В этом ряду находится сегодня и военное противостояние на Ближнем Востоке. Также в выступлении министр отметил, что в то время как мир не может нащупать точки соприкосновения, чтобы, опираясь на них, начать поступательный выход из обстановки глобального противостояния, Беларусь готова в этом помочь.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы полностью поддерживаем идею гармоничного и равноправного сосуществования всех стран, всех народов. Будем пытаться донести до здравомыслящей части мысль о неделимости безопасности, о пагубности попыток обеспечить собственную безопасность за счет милитаризации. Исходя из этого, призываем все ответственные независимые страны задуматься над перезагрузкой международной договорной системы, направленной на повышение транспарентности в военной сфере, сохранение паритета военных сил с одновременным разоружением до уровня оборонной достаточности.