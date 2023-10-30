Вадим Елфимов: «Молоть языком – единственное, что могут себе свободно позволить прибалтийские политики»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Если судить о прибалтах, а также скорости и способе их мышления по анекдотам, тогда то, что вы сейчас услышите и увидите, не покажется вам анекдотом. И вы будете правы – это сущая правда. И это несмешно.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс, первый открытый гей на этой высокой должности. Надо сказать, что тем самым Эдгарс ровно на одну сменную деталь, но все же усложнил простую процедуру смены президентов в Прибалтике. Мало того, Эдгарс привнес еще одну сложность: призвал закрыть Балтийское море. Почему открытый призывает закрыть – это уже само по себе загадка природы, но так часто бывает. Добивающиеся свободы почему-то вводят фашистские диктатуры. Кричащие о национальном достоинстве идут на услужение американцам и публично целуют им ноги. Живущие у берега моря требуют море закрыть.

Где тут логика? Хороший вопрос для Эдгарса Ринкевичса. Президент Латвии в эфире телеканала TV3 заявил: «Если подтвердится какого-то рода ответственность за повреждение газопровода Balticconnector России или другой страны. Ну, маловероятно, что другой страны… То я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей».

Как видите, логики никакой. Есть только мечты: «Если подтвердится, то мы закроем». А если не подтвердится, то ты закроешь свой рот? Очевидно, что нет. Впрочем, молоть языком – это единственное, что могут себе свободно позволить прибалтийские политики.