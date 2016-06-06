Программа III Форума регионов Беларуси и России

Минск, 7 — 8 июня 2016 года
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7 июня
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09.00 — 10.00
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Третье заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству
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09.00 — 10.30
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Регистрация участников третьего Форума регионов Беларуси и России, выдача материалов
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10.30 — 11.30
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Переезд участников к местам проведения секционных заседаний
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11.30 — 13.30
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Работа секционных заседаний третьего Форума регионов Беларуси и России (включая ознакомление с объектами социально-гуманитарной сферы и организациями промышленности)
Секция 1. Белорусско-российское сотрудничество в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения
Секция 2. Белорусско-российское культурно-гуманитарное сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма: исторический и современный контекст
Секция 3. Российско-белорусское научное и научно-техническое сотрудничество. Состояние и перспективы развития
Секция 4.Российско-белорусское сотрудничество в образовательной сфере. Состояние и перспективы развития
Секция 5. Белорусско-российское сотрудничество в сфере молодежной политики
Секция 6. Организация оказания медицинской помощи — важнейший ресурс сохранения здоровья нации. Взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России
Секция 7. СМИ как значимый фактор межрегионального взаимодействия, формирования общего пространства гуманитарных ценностей Союзного государства
Секция 8. Углубление торгово-экономических связей регионов Российской Федерации и Республики Беларусь как важный фактор в обеспечении продовольственной безопасности Союзного государства
Секция 9. Развитие сотрудничества Беларуси и России в промышленной сфере
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13.00 — 14.00
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Открытие Дня третьего Форума регионов Беларуси и России на выставке «БЕЛАГРО-2016» и народнохозяйственной выставке, подписание контрактов и соглашений
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15.00 — 17.30
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Посещение выставки участниками Форума
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По отдельным программам
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Обсуждение вопросов сотрудничества регионов Республики Беларусь и Минска с субъектами Российской Федерации, включая посещение руководителями субъектов Российской Федерации регионов Республики Беларусь
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8 июня
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9.00 — 11.00
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Регистрация участников пленарного заседания третьего Форума регионов Беларуси и России
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11.00 — 16.00
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Пленарное заседание третьего Форума регионов Беларуси и России на тему «Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы»
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13.15 — 13.30
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Подписание соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации