Прямой эфир

Программа III Форума регионов Беларуси и России

06 июня 2016 12:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск, 7 — 8 июня 2016 года

7 июня

09.00 — 10.00

Третье заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству

09.00 — 10.30

Регистрация участников третьего Форума регионов Беларуси и России, выдача материалов

10.30 — 11.30

Переезд участников к местам проведения секционных заседаний

11.30 — 13.30

Работа секционных заседаний третьего Форума регионов Беларуси и России (включая ознакомление с объектами социально-гуманитарной сферы и организациями промышленности)

Секция 1. Белорусско-российское сотрудничество в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения

Секция 2. Белорусско-российское культурно-гуманитарное сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма: исторический и современный контекст

Секция 3. Российско-белорусское научное и научно-техническое сотрудничество. Состояние и перспективы развития

Секция 4.Российско-белорусское сотрудничество в образовательной сфере. Состояние и перспективы развития

Секция 5. Белорусско-российское сотрудничество в сфере молодежной политики

Секция 6. Организация оказания медицинской помощи — важнейший ресурс сохранения здоровья нации. Взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России

Секция 7. СМИ как значимый фактор межрегионального взаимодействия, формирования общего пространства гуманитарных ценностей Союзного государства

Секция 8. Углубление торгово-экономических связей регионов Российской Федерации и Республики Беларусь как важный фактор в обеспечении продовольственной безопасности Союзного государства

Секция 9. Развитие сотрудничества Беларуси и России в промышленной сфере

13.00 — 14.00

Открытие Дня третьего Форума регионов Беларуси и России на выставке  «БЕЛАГРО-2016» и народнохозяйственной выставке, подписание контрактов и соглашений

15.00 — 17.30

Посещение выставки участниками Форума

По отдельным программам

Обсуждение вопросов сотрудничества регионов Республики Беларусь и Минска с субъектами Российской Федерации, включая посещение руководителями субъектов Российской Федерации регионов Республики Беларусь

8 июня

9.00  — 11.00

Регистрация участников пленарного заседания третьего Форума регионов Беларуси и России

11.00 — 16.00

Пленарное заседание третьего Форума регионов Беларуси и России на тему «Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы»

13.15 — 13.30

Подписание соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
От промышленности до туризма: Минск и китайский Шэньян подписали договор о сотрудничестве
06 июня 2016 10:24

От промышленности до туризма: Минск и китайский Шэньян подписали договор о сотрудничестве

Дни Москвы стартуют 6 июня в Беларуси: выставки и форум делового сотрудничества
06 июня 2016 06:15

Дни Москвы стартуют 6 июня в Беларуси: выставки и форум делового сотрудничества

Внутренние барьеры и внешний потенциал ЕАЭС: как президенты в Астане сверили часы евразийской интеграции
05 июня 2016 17:44

Внутренние барьеры и внешний потенциал ЕАЭС: как президенты в Астане сверили часы евразийской интеграции