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Дни Москвы стартуют 6 июня в Беларуси: выставки и форум делового сотрудничества

06 июня 2016 06:15
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Новости Беларуси. Дни Москвы стартуют 6 июня в Беларуси. Делегации двух столиц поделятся опытом в социальной сфере и обсудят современные тенденции в образовании, стандарты в медицине и трудоустройстве. Кроме этого минчане также смогут познакомиться и с Москвой культурной: в белорусской столице пройдут выставки и показы фильмов, проекты с народными артистами обеих стран, а также книжная выставка.

Пути расширения торговых отношений и закупочной деятельности бизнесмены будут искать на московско-белорусском форуме делового сотрудничества. Взаимное притяжение Беларуси и Москвы подкрепляется еще и тесными экономическими нитями.

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития:
Москва является очень важным торгово-экономическим партнером. За последние годы создан ряд интересных предприятий с участием московского капитала. Можно с пользой провести эти Дни Москвы в Минске, в Беларуси. Найти новых партнеров, найти точки соприкосновения общие и формы для дальнейшего развития.

# Беларусь-Россия

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