От промышленности до туризма: Минск и китайский Шэньян подписали договор о сотрудничестве

Новости Беларуси. Столица Беларуси и город китайский город Шэньян налаживают связи. 6 июня стороны подписали договор о сотрудничестве. Деловые партнеры из Поднебесной заинтересованы в реализации проектов в промышленной сфере, торговле, образовании, здравоохранении, туризме. Кроме того, китайским деловым кругам интересен наш опыт в строительстве дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы прорабатываем вопросы сотрудничества и в экономике. Мы проинформировали наших китайских друзей о тех интересных деловых предложениях, которые у нас есть. Это и Парк высоких технологий, и бизнес-инкубаторы, и Белорусско-китайский индустриальный парк, в котором они начинают активно работать. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча, сегодняшнее соглашение – это только первый шаг в развитии взаимоотношений двух городов.

Пань Лиго, мэр Шэньяна (КНР):

Мы очень рады, что сегодня подписали соглашение. Это будет очень полезно для развития сотрудничества между Минском и Шэньяном и их жителями. И сердечно приглашаем минчан посетить наш город. Приезжайте к нам в гости.