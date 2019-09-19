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Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент

19 сентября 2019 16:26
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Новости Беларуси. Избирательная кампания в белорусский парламент вступила в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разгаре сбор подписей в поддержку выдвиженцев. Инициативные группы развернули пикеты на улицах страны. Только в столице работают 139 таких команд. Собрать заветную «тысячу» они должны до 8 октября.

Корреспонденты «Столичного телевидения» проехали по Минску и оценили активность кандидатов. Репортаж Ксении Худолей.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-1

Шанс заполучить депутатский портфель на предстоящих парламентских выборах сейчас напрямую зависит от работы инициативных групп. Их регистрация завершилась 12 сентября. Рассказывать о своем выдвиженце активисты от общественных организаций вышли на улицы. Найти единомышленников среди минчан столичным претендентам на мандат не мешает даже непогода. Мы прогулялись по Минску и узнали, кто они – вероятные кандидаты.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-4

Небесно-голубые флаги Белорусского союза женщин замечаем издалека. Подходим ближе и узнаем: здесь, на Притыцкого, подписи собирают за Марину Ленчевскую – юриста с 25-летним стажем. Марина Александровна в политику шагнула впервые, но в том, что место в парламенте для женщины есть, уверена.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-7

Марина Ленчевская, претендентка в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусский союз женщин выступает за сохранение традиционных семейных ценностей, защищает интересы материнства и детства, поддерживает начинания женщин в их желании самореализоваться.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-10

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-12

А это уже проспект Дзержинского. Место многолюдное: поблизости студенческая деревня, медуниверситет и торговые центры. Интерес к ходу избирательной кампании здесь подогревать не нужно. Поддержать стремления опытного железнодорожника и действующего депутата Игоря Комаровского предлагают на пикете общественного объединения «Белая Русь». Свои полномочия Игорь Сергеевич может продлить и на седьмой парламентский созыв. Конечно, если получит проходной билет в следующий этап предвыборной гонки.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-15

Игорь Комаровский, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Какими качествами должен обладать депутат? В первую очередь это жизненный опыт, внутренняя культура и, безусловно, профессионализм в той области деятельности, в которой он работает, трудится.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-18

О насыщенной биографии своего выдвиженца прохожим рассказывают и на проспекте Пушкина. Под молодежными красно-зелеными флагами БРСМ подписи собирают за телеведущую и признанную белорусами красавицу. 22-летняя Мария Василевич в парламент выдвигается от 104-го Кальварийского округа. Доверие избирателей девушка планирует завоевать, представляя интересы прогрессивного поколения.

– Здравствуйте. Если вы готовы поддержать мое выдвижение, то вы можете оставить подпись прямо сейчас. Главное, чтобы у вас был паспорт.
– Есть как раз.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-21

Мария Василевич, претендентка в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Объединяющее начало – это справедливость, честность и реальное желание помочь развиваться своей стране, повысить уровень и качество жизни. Я буду очень рада, если люди посчитают, что я достойный представитель молодежи и буду достойно представлять их интересы в парламенте.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-24

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-26

На Пролетарской в заветных бланках расписываются за Евгения Шевко. Успешно завершив этот предвыборный этап, председатель Ассоциации инвалидов-колясочников в парламенте может стать первым особенным депутатом. Места для депутатов-колясочников в Палате представителей имеются. Останутся ли они пустовать – решится в день народного голосования 17 октября.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-29

Евгений Шевко, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Республике Беларусь каждый 17-й гражданин – это человек с инвалидностью. Также более 2 миллионов человек – это те люди, в семьях которых есть инвалиды. Поэтому считаю важным, чтобы был представитель вот такой, с такими определенными особенностями.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-32

Кроме сбора подписей на уличных пикетах инициативные группы стучатся и в двери к избирателям своего округа. Их в стране 110, 20 из которых – в столице. Получив поддержку тысячи минчан, претенденты в кандидаты сменят статус на потенциальных кандидатов в депутаты. Предвыборная агитация начнется после 17 октября.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-35

Выступления кандидатов от Минской области и их теледебаты будут показаны на телеканале СТВ. 17 ноября белорусов примут чуть менее 6000 избирательных участков по всей стране. Отдать свой голос также смогут наши земляки в 38 странах мира. Имена тех, кто займет места в Совете Республики, станут известны за 10 дней этого.

Пикеты развёрнуты. Началась активная фаза избирательной кампании в парламент-38

# Выборы-2019 # Марина Ленчевская # Игорь Комаровский # Мария Василевич # Евгений Шевко # Фотофакт

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