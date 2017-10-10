Продукты, обувь, одежда, косметика и авторские сувениры: что можно купить на белорусской ярмарке в Москве

Новости Беларуси. Деловые, культурные и спортивные: в Москве 10 октября открылись дни белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они наполнены многочисленными презентациями, которые продемонстрируют возможности не только для бизнеса, но и для отдыха. А еще это выставки-ярмарки отечественных товаров, которые традиционно пользуются большой популярностью у москвичей. Они развернулись сразу на трех площадках, одна из которых – недалеко от Кремля. Пост номер один у стен кремля: Могила неизвестного солдата. Символично, что белорусская делегация первым делом отправилась к этому символу общей памяти. Цветы к подножию Вечного огня и плитам Минска и Брестской крепости на аллее городов-героев, в том числе и от минских ветеранов. Но связывает наши столицы не только общая история, но и планы на будущее.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Я думаю, что в процессе проведения Дней Минска в Москве наши связи станут еще крепче, взаимоотношения двух городов станут еще ближе, и мы будем более динамично развиваться. В этом мэр Минска вместе с коллегой из московской мэрии убедились лично. И без того теплое отношение москвичей к гостям из синеокой подогрели наши румяные драники и чай на натуральных травах. Яна Шипко, СТВ:

В самом сердце Москвы сегодня пахнет драниками и белорусскими пачастунками и льются народные песни. Праздничная карусель Дней Минска уже закружила москвичей.

Ярмарка на площади Революции 10 октября как магнит притягивала москвичей и туристов. Многие и вовсе просто шли на звук знакомых белорусских песен.

Посетительница ярмарки:

Музыка – бесподобная. Настолько все, у меня слов нет. Очень все красиво!

Более 100 предприятий привезли свои товары на ярмарки в Москве (они будут работать до середины октября). Здесь – хорошо знакомые россиянам белорусские продукты, одежда, обувь, косметика и авторские сувениры. Посетители ярмарки:

Молочку любим, колбасы любим. И сало!

Мы приехали в Москву и увидели еще один город, еще одну страну. Это очень красиво и приятно.

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы:

Москвичи давно знакомы с этой продукцией. Считают ее, наверное, наиболее качественной, которая вообще существует, потому что вы производите сельскохозяйственную продукцию по ГОСТам. Все это очень вкусно.

Пока выставка в музее Москвы знакомит с историей Минска, эта «машина времени» напоминает историю московского района Зарядье, где открылся грандиозный парк. Виртуальные аттракционы и рукотворные ландшафты на 10 гектарах обеспечивают нескончаемый поток туристов – неплохой доход для мегаполиса. Минские власти идею взяли на заметку.

Яна Шипко:

Москва как на ладони. Этот парящий над Москвой-рекой мост сейчас самое популярное место для фото у москвичей и туристов. Всего за месяц новый парк «Зарядье» посетили миллион человек. Для Минска, который тоже с каждым годом хорошеет и развивает инфраструктуру, опыт благоустройства таких объектов может быть интересен.

Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения подписали 10 октября в московской мэрии. Медики двух столиц поделятся опытом в трансплантологии, медицинском туризме и совершенствовании работы поликлиник. Традиционно договорились и о будущих поставках нашей продукции. Кстати, каждый 10 килограмм продуктов питания, которые продаются в Москве, из Беларуси.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Товарооборот в 2016 году увеличился в 1,5 раза, за первое полугодие этого года – еще на 40 %. Активно идут поставки продовольствия из Беларуси в Москву, они тоже почти в половину за последние годы увеличились.