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Владимир Макей: мы призвали коллег больше внимания уделять экономической составляющей СНГ

10 октября 2017 14:30
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Новости Беларуси. 10 октября главы внешнеполитических ведомств подготовили проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение главам государств Содружества. В Сочи прошло заседание Совета министров иностранных дел стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой переговоров, как и предполагалось, стало совершенствование деятельности СНГ и адаптация Содружества к современным реалиям. Также во время заседания рассматривалась гуманитарная повестка дня, а точнее взаимодействие в сферах молодежной политики, спорта и туризма. Важные решения приняты по сотрудничеству в борьбе с коррупцией и терроризмом.

Владимир Макей: мы призвали коллег больше внимания уделять экономической составляющей СНГ-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Некоторое время назад главами государств были приняты соответствующие решения по адаптации СНГ к современным условиям. Да, какие-то вещи делаются, но, к сожалению, иногда мы больше внимания уделяем организационно-техническим моментам. Поэтому мы призвали коллег заниматься реальным делом, больше внимания уделять экономической составляющей СНГ, что является абсолютным приоритетом для всех государств-участников. Белорусская сторона выступила за скорейшее завершение работы над соглашением о создании зоны свободной торговли в сфере услуг и документами, создающими единую систему государственных закупок.

Предложение Беларуси поддержали и представители других государств. В будущем все страны – участницы СНГ намерены уделить особое внимание вопросам экономического наполнения деятельности Содружества.

# СНГ # Владимир Макей

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