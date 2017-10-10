Владимир Макей: мы призвали коллег больше внимания уделять экономической составляющей СНГ

Новости Беларуси. 10 октября главы внешнеполитических ведомств подготовили проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение главам государств Содружества. В Сочи прошло заседание Совета министров иностранных дел стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой переговоров, как и предполагалось, стало совершенствование деятельности СНГ и адаптация Содружества к современным реалиям. Также во время заседания рассматривалась гуманитарная повестка дня, а точнее взаимодействие в сферах молодежной политики, спорта и туризма. Важные решения приняты по сотрудничеству в борьбе с коррупцией и терроризмом.