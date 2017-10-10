В Сочи главы МИД стран СНГ обсуждают будущее Содружества в новых реалиях

Новости Беларуси. Будущее Содружества Независимых Государств обсуждается в Сочи на заседании Совета министров иностранных дел стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После переговоров в узком составе к руководителям внешнеполитических ведомств присоединились другие члены делегаций.

Основной вопрос – выработка комплекса мер, направленных на адаптацию СНГ к современным реалиям. 11 октября Сочи примет саммит глав государств Содружества. Министры иностранных дел готовят проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение. В их числе заявления о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, концепции сотрудничества в противодействии коррупции, документ о задачах воздушно-космической обороны.