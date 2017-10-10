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Президент Беларуси направился в Сочи для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС

10 октября 2017 14:35
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Здесь Александр Лукашенко примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Повестка саммита глав государств СНГ насыщенная. 11 октября планируется рассмотреть около 20 вопросов. Все они направленны на развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Будет сделано и заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. Также планируется рассмотреть проект Конвенции Содружества о сотрудничестве в области исследования и использования космоса в мирных целях. Традиционно в повестке дня вопросы, направленные на противодействие новым вызовам и угрозам. А также вопросы в сфере информатизации, таможенного регулирования, конкуренции, естественных монополий, промышленного сотрудничества и международной деятельности. Президентам доложат о ходе ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС.

# Александр Лукашенко # СНГ

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