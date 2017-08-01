Майкл Моргулис о политике Трампа: «Исходя из его позиций, будут улучшения в отношениях с Беларусью»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:

Я считаю, что он нужен был Америке. Он нужен был не только Америке, каждому государству.

Он практично смотрит на взаимоотношения.

Исходя из его позиций, я знаю, что будут улучшения в отношениях с Беларусью, которая, как бы расценивается им, как суверенное, независимое государство, заслуживающее уважения.