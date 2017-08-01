Прямой эфир

Майкл Моргулис о политике Трампа: «Исходя из его позиций, будут улучшения в отношениях с Беларусью»

01 августа 2017 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:
Я считаю, что он нужен был Америке. Он нужен был не только Америке, каждому государству.

Он практично смотрит на взаимоотношения.

Исходя из его позиций, я знаю, что будут улучшения в отношениях с Беларусью, которая, как бы расценивается им, как суверенное, независимое государство, заслуживающее уважения.

Почему Америке нужен был Трамп и что связывает Моргулиса с Евтушенко?

# Беларусь-США # Майкл Моргулис

Другие новости рубрики

Все новости
Реакция Трампа на рассказ о Беларуси: «Говорит своей жене: «Это же недалеко от твоей страны»
01 августа 2017 20:03

Реакция Трампа на рассказ о Беларуси: «Говорит своей жене: «Это же недалеко от твоей страны»

Беларусь и Китай вступают в активную фазу развития проекта «Великий камень»
01 августа 2017 16:36

Беларусь и Китай вступают в активную фазу развития проекта «Великий камень»

Александр Лукашенко: «Я очень хотел бы, чтобы парк «Великий камень» стал образцом совместного сотрудничества Беларуси и Китая»
01 августа 2017 10:34

Александр Лукашенко: «Я очень хотел бы, чтобы парк «Великий камень» стал образцом совместного сотрудничества Беларуси и Китая»