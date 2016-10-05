Принят бюджет Беларуси на 2017 год: более половины расходов – на развитие социальной сферы

Новости Беларуси. Депутаты Палаты Представителей приняли во втором чтении проект бюджета на 2017 год. Его одобрили большинством голосов.

Государственный доход утверждён в сумме более 18 миллиардов рублей, расходная часть – свыше 16 миллиардов.

Структура пополнения казны практически не изменилась.

Более 40% запланированных доходов – это поступления от налога на добавленную стоимость.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Глобально не перекраивался бюджет, потому что была проделана очень большая работа с апреля 2016 года. Эта работа велась совместно с депутатами. Учтены очень многие пожелания нашей комиссии. Поэтому таких серьезных поправок не было. Я думаю, что это как раз наше достижение, что мы работаем совместно, все органы власти. И можем договариваться не в Овальном зале, а на рабочих комиссиях, снимать эти вопросы до того, как мы обсуждаем документ публично.

Более половины расходов направят на развитие социальной сферы. На 9% вырастет фонд зарплаты.

Третья часть бюджета пойдёт на госпрограммы: в образовании поддержат развитие инновационных подходов, в здравоохранении по-прежнему – ставка на доступность и качество.

На социальные гарантии пойдёт 1 миллиард и 250 миллионов рублей.

Сохранится и финансирование программы льготного строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.