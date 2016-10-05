Принят бюджет Беларуси на 2017 год: более половины расходов – на развитие социальной сферы

Новости Беларуси. Депутаты Палаты Представителей приняли во втором чтении проект бюджета на 2017 год. Его одобрили большинством голосов.
Государственный доход утверждён в сумме более 18 миллиардов рублей, расходная часть – свыше 16 миллиардов.
Структура пополнения казны практически не изменилась.
Более 40% запланированных доходов – это поступления от налога на добавленную стоимость.
Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Глобально не перекраивался бюджет, потому что была проделана очень большая работа с апреля 2016 года. Эта работа велась совместно с депутатами. Учтены очень многие пожелания нашей комиссии. Поэтому таких серьезных поправок не было. Я думаю, что это как раз наше достижение, что мы работаем совместно, все органы власти. И можем договариваться не в Овальном зале, а на рабочих комиссиях, снимать эти вопросы до того, как мы обсуждаем документ публично.
Более половины расходов направят на развитие социальной сферы. На 9% вырастет фонд зарплаты.
Третья часть бюджета пойдёт на госпрограммы: в образовании поддержат развитие инновационных подходов, в здравоохранении по-прежнему – ставка на доступность и качество.
На социальные гарантии пойдёт 1 миллиард и 250 миллионов рублей.
Сохранится и финансирование программы льготного строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.