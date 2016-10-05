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Александр Лукашенко проводит переговоры с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом

05 октября 2016 07:30
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Новости Беларуси. С официальным визитом в Пакистане находится Президент Беларуси. Сейчас Александр Лукашенко проводит переговоры с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Началась встреча с торжественной церемонии приветствия лидеров двух стран. Она прошла в сопровождении роты почетного караула.

Переговоры начались в формате «один на один». По их окончании лидеры государств приняли совместное заявление. В нём подтверждено 

стремление двух стран углублять дружественные связи в различных сферах, в частности, в политической, торгово-экономической и социально-гуманитарной.

Затем переговоры продолжились в расширенном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан

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