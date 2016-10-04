Европейская современная Беларусь и традиционный Пакистан: сфер без общих интересов становится меньше

Новости Беларуси. 4 октября в Пакистане заключены первые сделки – белорусские бизнесмены начали деловую программу. И если для отечественных машиностроителей это уже проторенная дорога, то для белорусского легпрома впору говорить о конкурентном прорыве на этот невероятно сложный рынок, учитывая мировое лидерство Пакистана в производстве хлопка.

Минский трактор на пакистанских полях, белорусская пряжа на местных прилавках. В Исламабаде «деловые круги» Беларуси и Пакистана обсуждают совместные проекты и еще до официального начала бизнес-форума подписывают миллионные контракты.

Пакистан - страна контрастов. С одной стороны, буйство красок и настоящая восточная роскошь. С другой - пятая часть населения живет ниже международного уровня бедности - всего на доллар с четвертью в день. Здесь успешно развивается мирный атом, вместе с тем нет современных технологий для очистки воды. Беларусь современная, европейская и традиционный Пакистан 4 октября в кулуарах бизнес-форума обсуждали: мы такие разные, но у нас так много общих интересов.

Пакистанский бизнесмен Шахзад Риаз новые контракты успел обсудить еще до официального открытия форума. С белорусскими партнерами работает без малого два десятка лет. Только за последние годы на здешний рынок он поставил больше 37 тысяч тракторов.

Пока «Беларусы» собирают урожай на пакистанских полях, мужчина уже пожинает плоды сегодняшних договоренностей. В его портфеле контракт на 15 миллионов долларов с крупнейшим белорусским производителем шин.

Шахсад Риаз, бизнесмен (Пакистан):

Не с одним трактором не было проблем. Всем нашим клиентам было приятно покупать вашу продукцию. Ваша репутация в нашей стране очень хорошая.

Впрочем, продажей белорусская сторона ограничиваться не сбирается. Ставка – на совместные сборочные производства. Тракторный парк Пакистана сегодня насчитывает около 700 тысяч машин. А ежегодно страна нуждается почти в 70 тысячах единиц сельскохозяйственной техники. В силах белорусских производителей занять 10-процентную нишу от всего объема поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Доматенко, генеральный директор «МТЗ-Холдинг»:

У нас сегодня готовы контракты в объеме более 32 миллионов на 2017 год и действующие контракты будут исполнены тоже в объёме где-то около 32 миллионов долларов. Мы будем открывать здесь представительство тракторного завода, работник тракторного завода будет на постоянной основе здесь присутствовать.

Уже очевидны перспективы и в продовольственной сфере. Обсуждаются вопросы экспорта в Пакистан белорусской молочки, мясной и хлебобулочной продукции. Мы, в свою очередь, готовы покупать больше риса, фруктов и овощей. Глобальные перспективы здесь и у отечественного легпрома. По производству хлопка страна в четверке мировых лидеров.

В Исламской республике успешно работают более трех сотен текстильных фабрик. Потому южноазиатский рынок для нас непростой, и до 2015 года Беларусь продукцию легпрома сюда не экспортировала вовсе. Сегодня прогресс очевиден: за несколько месяцев 2016 года высокообъемной пряжи белорусских брендов «отгрузили» больше чем на 250 тысяч долларов.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Визит достаточно успешный, первые шаги уже сделаны. Мы знаем перспективы, куда идти, и я думаю что, движение будет вперед постоянным. То, что мы сделали первые поставки – это были пилотные проекты, для того, чтобы изучить качество, по ценовому фактору пройти, посмотреть логистику, насколько будет дорожание нашего товара. Это все подтверждено, и мы, в общем-то, попадаем в тему и по качеству, и по цене.

Сфер, где у Минска и Исламабада нет общих интересов, становится все меньше. Об успешных переговорах уже заявили флагманы белорусской промышленности и машиностроения. Новую страницу в отношениях Беларусь и Пакистан открыли в мае 2015 года. Тогда об общих интересах заявили на самом высоком уровне. Александр Лукашенко впервые лично встретился с президентом Пакистана.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Пакистан - это огромный рынок. И то, что глава государства нам, что называется, этот рынок помогает открывать – это очень большое будущее для нашей страны, которая имеет экспортно-ориентированную экономику. Представьте, 47 или 50 миллиардов – это импортный портфель сегодняшнего Пакистана, в нем примерно 15% - это машиностроение, 15% – это химическая продукция, около 10% - продукты питания. Это все мы можем предложить.

Оценивая путь, который на встречу друг другу всего за год прошли страны, в Пакистане с нетерпением ждут продолжения разговора. Политический диалог строится на устойчивом экономическом фундаменте.

Предварительная сумма контрактов приближается к 55 миллионам долларов. Перспектива в разы больше. А потому визит главы белорусского государства – событие ожидаемое и обсуждаемое. Новость не сходит с первых полос газет, о предстоящих переговорах лидеров Беларуси и Пакистана рассказывают ведущие телеканалы.

Хума Икбал, тележурналист (Пакистан):

Наш премьер-министр был в Беларуси в 2015 году. Отношения развиваются очень динамично, у нас тесные культурные и дружеские связи с Беларусью. Наши страны подписали много соглашений, мы видим достаточно перспектив для развития сотрудничества. Это уже второй визит Президента Беларуси в Пакистан, и такие теплые отношения между лидерами государств, конечно, благоприятствуют и развитию сотрудничества.

Буквально через полчаса борт №1 совершит посадку на авиабазе Нурхан. Программа визита главы государства крайне насыщенная. Местные СМИ уже назвали встречи на высшем уровне «белорусскими днями в Пакистане», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деловом графике Александра Лукашенко официальные переговоры с премьер-министром и президентом Исламской республики. Партнеры уверены: политическое сближение откроет новые торговые горизонты.