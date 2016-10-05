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Самолет Александра Лукашенко приземлился 4 октября на авиабазе «Нур Хан» в Пакистане

05 октября 2016 06:00
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Новости Беларуси. Накануне вечером, 4 октября, борт №1 главы белорусского государства приземлился на авиабазе «Нур Хан».

У трапа самолета Александра Лукашенко встретил премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. В честь прибытия Президента Беларуси был дан 21 залп артиллерийского салюта.

Программа трехдневного визита Александра Лукашенко насыщенна. В деловом графике официальные переговоры с премьер-министром и Президентом Исламской Республики, а также руководством пакистанского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан

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