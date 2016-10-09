Беларусь – Пакистан: отношения двух стран как дерево с экономическими побегами и дружескими корнями

Новости Беларуси. Если перенести метафору с табуреткой на политику великого Китая, то роль тех самых ножек-опор, а точнее самых близких, надежных стратегических партнеров до сих пор играли три государства. С прошлой недели к ним подключилась Беларусь, оказавшись в компании России, Великобритании и Пакистана. Именно Пакистан на неделе уходящей определил наши внешнеполитические приоритеты. Александр Лукашенко с руководством этой страны условился вывести отношения двух стран на принципиально новый уровень, а объем товарооборота довести до миллиарда долларов в год.

С этой точки Пакистан как на ладони. Огромная территория, на которой проживает больше 200 млн человек. По сути, это шестая страна в мире по густонаселенности. Это значит – новые рынки, перспективы и огромные ресурсы. К тому же Пакистан, чье ВВП составляет больше 230 миллиардов долларов, обладает тем самым потенциалом, чтобы войти в топ-11 стран с самой крупной развивающейся экономикой в XXI веке.

Укрепление отношений с государствами так называемой «Дальней дуги» – это своеобразный «тренд» последних лет внешнеполитической стратегии Беларуси. Пакистан долгое время был незаслуженно обделен вниманием со стороны отечественных экспортеров. Упущенное пора наверстывать – это обоюдная позиция Минска и Исламабада.

Буквально несколько месяцев назад представителей Пакистана встречали в Минске. И вот новая теплая встреча уже в Исламабаде. У трапа Александра Лукашенко Наваз Шариф встретил лично. Здесь это знак особого отношения к гостю.

К слову, в мировой дипломатии столь частые визиты на государственном уровне – большая редкость. Это значит, стороны не просто декларируют намерения о сотрудничестве, а готовы к полноценной совместной работе.

К моменту этой официальной встречи двух лидеров в Исламабаде уже несколько дней работала белорусская делегация. В итоге договорную базу Беларуси и Пакистана пополнили почти полтора десятка совместных документов. Сотрудничество в сфере науки и культур, обмен последними научными разработками.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Три проекта, которые звучали, которые уже отобраны, мы начали реализовывать. Первый проект касается обработки плазмы зерна. Второй, конечно, интересен для Пакистана – это мембраны для воды, то есть очистка воды. И третье – это определение предрасположенности к заболеваниям различным на основе ДНК-анализа. В частности, к сахарному диабету.

Дипломатические отношения между странами более двух десятков лет были в режиме ожидания. Новейшая история белорусско-пакистанской дружбы началась всего два года назад. Тем самым пусковым механизмом стало открытие нашего посольства в Исламабаде.

Сегодня в политической сфере стороны вышли на индивидуальные, скорее, даже дружеские контакты, которые Пакистан имеет всего с несколькими странами. Но прежде всего отношения между государствами построены на взаимных экономических интересах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наши подходы к развитию двусторонних отношений не изменились со времени предыдущих встреч. У меня только укрепилась уверенность в искренности намерений наших пакистанских партнеров развивать дружественные отношения с Минском на принципах взаимного доверия и сотрудничества.

Мы с премьер-министром подписали совместное заявление, которое подтверждает взаимную волю к развитию дружественных отношений и конкретизирует их отдельные направления с учетом веления времени.

Растущий товарооборот, миллионные суммы в контрактах – вот тот язык, который белорусы и пакистанцы понимают без переводчика. Наши интересы в Исламской Республике вполне конкретны. Сельскохозяйственная страна – Пакистан четвертый в мире производитель зерна и пятый молока – огромный и весьма перспективный рынок для наших производителей.

Показательный пример настоящей экономической дипломатии – трактор «Беларус». Бренд, который знают здесь еще с советских времен. Первое, что бросается в глаза в здешнем Министерстве сельского хозяйства, картина маслом: «Беларус» на пакистанских полях. Кстати, сами пакистанцы уверяют: еще два года назад слово «Беларусь» в Пакистане ассоциировалось именно с трактором.

Олег Качан, директор предприятии «Белпакснаб»:

В Пакистане, наверное, узнают нас, белорусов, по нашему трактору, поэтому он надежный, простой. Когда наши сервисмены выезжают на обслуживание, тоже все время слышат слова благодарности от местных крестьян.

Кстати, сами пакистанцы шутят: наши народны имеют гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Например, объединят нас любовь к картошке. Корнеплод пользуется здесь особой любовью, а урожай собирают культуры аж четыре раза в год.

Бизнесмен Шахзад Риаз с партнерами из Синеокой работает без малого два десятка лет. Только за последние годы на здешний рынок он поставил больше 37 тысяч тракторов.

Шахзад Риаз, глава пакистанской компании по продаже тракторов:

Всем нашим клиентам было приятно, покупаем вашу продукцию. Ваша репутация в нашей стране очень хорошая.

МТЗ на достигнутом останавливаться не планирует: в планах – настоящая экспансия здешнего рынка. Перспективы действительно внушительные. Ежегодно Пакистан нуждается почти в 70 тысячах единиц сельскохозяйственной техники. В силах белорусских производителей занять 10-процентную нишу от всего объема поставок. «Чистой» торговлей не ограничатся.

В планах – наращивание мощностей совместных производств.

Федор Доматенко, генеральный директор Минского тракторного завода:

Мы будет открывать здесь представительство тракторного завода. У нас готовы контракты в объеме более 32 млн на 2017 год. И действующие контракты будут исполнены тоже в объеме где-то около 30 млн долларов.

Экономический «ледниковый период»» сменился «глобальным потеплением». Всего за три дня двухстороннего диалога общая сумма контрактов – потенциальных, возможных и реальных – составила больше 50 миллионов долларов. Если учесть, что максимальный товарооборот за прошлый год составил чуть больше этой суммы, итог переговоров выглядит внушительным.

Кстати, Наваз Шариф заверил, что правительства пойдут на дотации и отмену пошлин для белорусско-пакистанского бизнеса. Следующий ход за самими экспортерами.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Бизнес действительно увидел реальные возможности. Реальные возможности приходить в Пакистан, поскольку очень емкий рынок, поскольку наша продукция попадает в импортные портфель Пакистана. Поскольку сегодня на этом бизнес-форуме действительно вся деловая элита страны присутствовала.

Задача на ближайшую перспективу – изменить структуру экспорта и занять новые ниши. На бизнес-форуме говорили о возможности экспорта в Пакистан белорусской «молочки», мясной и хлебобулочной продукции, детского питания. Не с пустыми руками в Минск вернулся «Белнефтехим». Один из флагманов этого предприятия – «Белшина» – заключила четырехлетний контракт на 15 миллионов долларов. Большие надежды возлагали на машиностроительную отрасль и не прогадали. Холдинг «Амкодор» подписал контракт на 1,5 миллиона долларов по поставке в Пакистан гидравлического оборудования.

«БелАЗы» будут разрабатывать угольный карьер в провинции Синд.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

Мы сегодня подписали соглашение, в рамках которого предусматривается поставка карьерных самосвалов. Первая партия в количестве 18-20 штук в 2017 году. Данный карьер будет развиваться очень быстро. Предусмотрено более четырех этапов.

Открывая четвертый белорусско-пакистанский форум, Александр Лукашенко отметил: для Пакистана Синеокая может стать «окном в Европу» и открыть для страны новые перспективы.

Александр Лукашенко:

Рост вашей экономики, о чем здесь говорил премьер-министр, увеличение ее возможностей по зарубежному вложению капиталов, создают благоприятные предпосылки того, чтобы Беларусь по праву стала для Пакистана инвестиционным окном в Европу.

Наша страна имеет ряд конкурентных преимуществ с точки зрения привлекательности для бизнеса. В первую очередь это выгодное экономико-географическое и геополитическое положение. На Западе у нас находится единый рынок Евросоюза (450 млн человек), на Востоке – рынок Евразийского экономического союза, насчитывающий более 180 млн жителей. В данном случае компании, заинтересованные в закреплении своего присутствия в Евразийском регионе, получают уникальные возможности.

Оценивая итоги переговоров, Президент Беларуси отметил: перспективы у партнеров далеко не исчерпаны. Лидеры поставили задачу – удвоить товарооборот. Срок реализации амбиционных планов – четыре года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы договорились с премьер-министром в течение четырех лет вывести наш товарооборот на уровень 1 млрд долларов. Вот как хотите договаривайтесь между собой, можете вообще не уходить из этого зала, столько, сколько надо договаривайтесь, но через четыре года 1 млрд долларов, не меньше (больше можно) должен быть.

Пару лет назад такие прогнозы выглядели просто фантастически. Непростая логистика – расстояние меду странами более пяти тысяч километров, отсутствие прямого сухопутного сообщения. К слову, участие Беларуси в строительстве китайско-пакистанского экономического коридора эту проблему решит. Одна из главных транспортных артерий нового «Шелкового пути» пройдет через нашу страну. Специалисты уверяют: нам действительно есть что предположить пакистанским партнерам.

Журабек Киркизбеков, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Пакистане:

В Пакистане знают последние 50 лет Беларусь как тракторы, ваши МАЗы здесь, «Амкадор», БелАЗ, текстиль. Много чего можно делать.

Неформальное общение продолжили на следующий день после официальных переговоров. Формат встречи практически семейный – совместная прогулка, и по законам восточного гостеприимства – дружеский обед, после которого лидеры обменялись подарками. Кстати, нескольких дней общения лидерам не хватило – Шариф лично проводил Президента Беларуси к самолету. Расставились как добрые друзья, договорившись о новой встречи.

Следуя восточной философии, отношения Беларуси и Пакистана сравнивают с деревом – прочные корни дружеских связей и молодые побеги экономических отношений. Кстати, сравнение вовсе не случайно – год назад во время первого визита Александр Лукашенко посадил в исламабадском парке Шакарпариан магнолию. Дерево принялось, а значит, надеются здесь, дружба между странами будет только крепнуть и процветать.