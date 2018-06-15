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Президенты Беларуси и России 19 июня в Минске проведут переговоры и примут участие в заседании ВГС

15 июня 2018 13:43
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут в Минске переговоры и примут участие в заседании Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров запланирована на 19 июня.

Президенты Беларуси и России 19 июня в Минске проведут переговоры и примут участие в заседании ВГС-1

Предполагается, что в формате один-на-один главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках. Затем Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. В повестке дня – около 10 вопросов. По итогам встречи ожидается подписание ряда документов.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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