Декрет «О развитии цифровой экономики» рассмотрят белорусские парламентарии 14 июня. Какие поправки в законы планируют внести?

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии 14 июня рассмотрят декрет «О развитии цифровой экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В перечень вопросов очередного заседания Палаты представителей включены 10 законопроектов.
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии 14 июня рассмотрят декрет «О развитии цифровой экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В перечень вопросов очередного заседания Палаты представителей включены 10 законопроектов.
В первом чтении планируется рассмотреть проекты законов «Об особо охраняемых природных территориях», поправки в Лесной кодекс, в закон об авторском праве и смежных правах, в Гражданский процессуальный кодекс.
Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в некоторые законы по вопросам государственно-частного партнерства, а также в Банковский кодекс. В повестке также ратификация соглашения об обмене информацией в СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.