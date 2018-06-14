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Декрет «О развитии цифровой экономики» рассмотрят белорусские парламентарии 14 июня. Какие поправки в законы планируют внести?

14 июня 2018 06:54
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии 14 июня рассмотрят декрет «О развитии цифровой экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В перечень вопросов очередного заседания Палаты представителей включены 10 законопроектов.

Декрет «О развитии цифровой экономики» рассмотрят белорусские парламентарии 14 июня. Какие поправки в законы планируют внести?-1

В первом чтении планируется рассмотреть проекты законов «Об особо охраняемых природных территориях», поправки в Лесной кодекс, в закон об авторском праве и смежных правах, в Гражданский процессуальный кодекс.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в некоторые законы по вопросам государственно-частного партнерства, а также в Банковский кодекс. В повестке также ратификация соглашения об обмене информацией в СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

# Закон # Фотофакт

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