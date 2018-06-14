Декрет «О развитии цифровой экономики» рассмотрят белорусские парламентарии 14 июня. Какие поправки в законы планируют внести?

В первом чтении планируется рассмотреть проекты законов «Об особо охраняемых природных территориях», поправки в Лесной кодекс, в закон об авторском праве и смежных правах, в Гражданский процессуальный кодекс.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят поправки в некоторые законы по вопросам государственно-частного партнерства, а также в Банковский кодекс. В повестке также ратификация соглашения об обмене информацией в СНГ в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.