Президенты Беларуси и Мьянмы встретились в неформальной обстановке

Начинаем сегодня с качества, которое в современном мире, очевидно, в большом дефиците. Геополитическое единомыслие – то, что, вне всяких сомнений, характеризует отношения Беларуси и Мьянмы. Иными словами, Минск и Нейпьидо по схожим принципам и взглядам оценивают мировую обстановку и видение совместных перспектив. И эта тематика в ближайшие дни будет задавать тон в информационном поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 августа Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь с официальным визитом. Основные переговоры двух лидеров запланированы на 21 августа, но менее часа назад белорусская-мьянманская программа на высшем уровне уже началась.

В эти минуты главы государств проводят встречу в теплой неформальной атмосфере и обсуждают актуальные вопросы развития в формате тет-а-тет и за неформальным ужином.