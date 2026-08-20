Президенты Беларуси и Мьянмы встретились в неформальной обстановке

Начинаем сегодня с качества, которое в современном мире, очевидно, в большом дефиците. Геополитическое единомыслие – то, что, вне всяких сомнений, характеризует отношения Беларуси и Мьянмы. Иными словами, Минск и Нейпьидо по схожим принципам и взглядам оценивают мировую обстановку и видение совместных перспектив. И эта тематика в ближайшие дни будет задавать тон в информационном поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 августа Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь с официальным визитом. Основные переговоры двух лидеров запланированы на 21 августа, но менее часа назад белорусская-мьянманская программа на высшем уровне уже началась.
В эти минуты главы государств проводят встречу в теплой неформальной атмосфере и обсуждают актуальные вопросы развития в формате тет-а-тет и за неформальным ужином.
Итак, 21 августа – в основной день переговоров на высшем уровне Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте до 2028 года. Речь идет в первую очередь о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Главы государств рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты.
Внимание будет уделено и взаимодействию Минска и Нейпьидо на международных площадках. По итогам переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление белорусско-мьянманских связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Официальный визит Мин Аун Хлайна является подтверждением активной работы, которую проводит Беларусь по развитию отношений как непосредственно с Мьянмой, так и странами региона Юго-Восточной Азии в целом.