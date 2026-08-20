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От тракторов до мороженого – главные итоги бизнес-переговоров Беларуси и Мьянмы

20 августа 2026 16:49
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Этот четверг стал днем экономической прагматики для Минска и Нейпьидо. Промышленная кооперация, расширение торгово-экономических связей, совместные проекты в области здравоохранения. Эти и другие темы обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мин Аун Хлайн принял участие в Белорусско-Мьянманском бизнес-форуме, который прошел в Минске. На его полях подписан внушительный пакет соглашений. Сборка грузовиков МАЗ, проекты с «Амкодором», совместная обувная фабрика… А еще поставки в Мьянму белорусского медоборудования – вот лишь несколько позиций, представляющих взаимный интерес и выгоду. Кроме того, Беларусь предлагает готовить студентов из Мьянмы – а это перспективная база для экономических контактов.

Но это точно не работа с чистого листа. Беларусь и Мьянма выстраивают взаимовыгодные отношения системно. Для Минска это 50-миллионное государство в стратегически важной части Азии – еще возможность масштабировать наши интересы на весь регион, где расположены геополитические гиганты.

Итак, Минск – Нейпьидо – есть контакт. Репортаж Виктории Ходосок.

От тракторов до мороженого – главные итоги бизнес-переговоров Беларуси и Мьянмы-2

Между Минском и Нейпьидо тысячи километров. Но экономическая география сегодня устроена сложнее обычной карты: близкими становятся государства с общими интересами. У Беларуси и Мьянмы точек соприкосновения становится все больше. И сейчас отношения двух выходят на новый уровень, когда политическое доверие конвертируется в совместную экономику. 

Для Мин Аун Хлайна Беларусь – страна, хорошо знакомая. Впервые в Минске он побывал еще в 2014-м – тогда как главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы. Спустя более 10 лет вернулся в качестве премьер-министра, а еще через полтора года – сегодня – как лидер страны. И наверняка многие заметили, что за довольно короткий срок диалог на высшем уровне заметно прибавил в интенсивности. Причем развивается он сразу в нескольких форматах – от взаимных визитов до встреч на международных площадках. В ноябре 2025-го наш Президент впервые посетил Мьянму с официальным визитом, а уже в июле 2026-го вновь был там с рабочим.

От тракторов до мороженого – главные итоги бизнес-переговоров Беларуси и Мьянмы-4

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Сегодняшний визит – это очередной этап в наших двухсторонних отношениях. Подробности.

Согласитесь, произвести товар – только половина дела. Гораздо сложнее найти рынок, закрепиться на нем, а еще лучше – стать частью его экономики. Именно по такому пути сегодня идут Минск и Нейпьидо. Уже в первом квартале следующего года там планируют запустить сборку белорусских тракторов и грузовиков. То есть дорожная карта на 2026-2028 годы начинает работать уже не на бумаге, а на производственных площадках. 

От тракторов до мороженого – главные итоги бизнес-переговоров Беларуси и Мьянмы-6

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу ОАО «МТЗ»: 
Была уже пробная поставка техники, техника зарекомендовала себя хорошо. Поэтому результатом этого процесса, этого пути стало подписание контракта на поставку тракторокомплектов, тракторов BELARUS, двух модификаций. Первая партия это 100 комплектов, это начало пути. Рассчитываем, что шаг за шагом мы нарастим наше присутствие на этом рынке. И будем развиваться дальше, будем совместно работать с нашими мьянманскими партнерами.

И вот это «начало пути» хорошо характеризует экономические отношения в целом. Отдельные проекты уже появляются, но их масштаб еще предстоит нарастить. По итогам 2025 года товарооборот Беларуси и Мьянмы составил 16 миллионов долларов. С учетом возможностей двух экономик цифра пока скромная. Поэтому ставка не просто на увеличение взаимных поставок, а на более глубокую кооперацию. Именно такую модель Александр Лукашенко предложил мьянманским партнерам еще во время визита в Нейпьидо. Читайте здесь.

Далее смотрите в видео.

# Беларусь-Мьянма # Международная политика

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