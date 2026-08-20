От тракторов до мороженого – главные итоги бизнес-переговоров Беларуси и Мьянмы

Этот четверг стал днем экономической прагматики для Минска и Нейпьидо. Промышленная кооперация, расширение торгово-экономических связей, совместные проекты в области здравоохранения. Эти и другие темы обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мин Аун Хлайн принял участие в Белорусско-Мьянманском бизнес-форуме, который прошел в Минске. На его полях подписан внушительный пакет соглашений. Сборка грузовиков МАЗ, проекты с «Амкодором», совместная обувная фабрика… А еще поставки в Мьянму белорусского медоборудования – вот лишь несколько позиций, представляющих взаимный интерес и выгоду. Кроме того, Беларусь предлагает готовить студентов из Мьянмы – а это перспективная база для экономических контактов. Но это точно не работа с чистого листа. Беларусь и Мьянма выстраивают взаимовыгодные отношения системно. Для Минска это 50-миллионное государство в стратегически важной части Азии – еще возможность масштабировать наши интересы на весь регион, где расположены геополитические гиганты. Итак, Минск – Нейпьидо – есть контакт. Репортаж Виктории Ходосок.

Между Минском и Нейпьидо тысячи километров. Но экономическая география сегодня устроена сложнее обычной карты: близкими становятся государства с общими интересами. У Беларуси и Мьянмы точек соприкосновения становится все больше. И сейчас отношения двух выходят на новый уровень, когда политическое доверие конвертируется в совместную экономику. Для Мин Аун Хлайна Беларусь – страна, хорошо знакомая. Впервые в Минске он побывал еще в 2014-м – тогда как главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы. Спустя более 10 лет вернулся в качестве премьер-министра, а еще через полтора года – сегодня – как лидер страны. И наверняка многие заметили, что за довольно короткий срок диалог на высшем уровне заметно прибавил в интенсивности. Причем развивается он сразу в нескольких форматах – от взаимных визитов до встреч на международных площадках. В ноябре 2025-го наш Президент впервые посетил Мьянму с официальным визитом, а уже в июле 2026-го вновь был там с рабочим.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Сегодняшний визит – это очередной этап в наших двухсторонних отношениях. Подробности. Согласитесь, произвести товар – только половина дела. Гораздо сложнее найти рынок, закрепиться на нем, а еще лучше – стать частью его экономики. Именно по такому пути сегодня идут Минск и Нейпьидо. Уже в первом квартале следующего года там планируют запустить сборку белорусских тракторов и грузовиков. То есть дорожная карта на 2026-2028 годы начинает работать уже не на бумаге, а на производственных площадках.