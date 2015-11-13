Президенту представили новый план применения региональной группировки войск Беларуси и России

Новости Беларуси. Сегодня, 13 ноября, президент принял с докладом главу Совета безопасности и руководство Минобороны. На рассмотрение главе государства представлен новый план применения региональной группировки войск Вооруженных Сил Беларуси и России.

С момента утверждения предыдущего прошло пять лет. За это время военно-политическая ситуация вокруг государств изменилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Александр Лукашенко назвал это интеграционное объединение самым продвинутым на постсоветском пространстве, несмотря на то, что Беларусь сотрудничает с Россией и в рамках СНГ, и в рамках Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Известно, что три крупных интеграционных объединения у нас действуют – СНГ, ЕАЭС и наш с россиянами проект – Союзное государство. Близка к этому и ОДКБ как военно-политическая организация.

Что касается нашего сегодняшнего вопроса, он касается наших отношений в рамках последнего интеграционного объединения Беларуси и России. Речь идет о военно-политической составляющей, а конкретно – о выработке планов на предстоящую пятилетку по строительству и применению региональной группировки войск, которая создана в рамках Союза Беларуси и России на случай агрессии против Беларуси или России на западном направлении.

Такая группировка создана давно. 5 лет мы исчерпали. На 5 лет мы разрабатывали такой план. В этом году заканчивается план применения региональной группировки войск и ее строительство. И нам надо на будущую пятилетку утвердить аналогичный план. А утверждению он подлежит на заседании Высшего государственного совета Союза Беларуси и России, там где председателем является президент Беларуси. Поэтому это будет один из центральных вопросов, которые мы будем обсуждать, плановые вопросы. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы мне доложили наши интересы, наши подходы в этом плане, как мы будем действовать в плане организации, строительства и применения региональной группировки войск, основой которой является белорусская армия. И я хотел бы, чтобы вы мне доложили – вы прорабатывали с Министерством обороны России этот вопрос, - какие Россия видит изменения к предыдущему плану, какие она предлагает нам войска в случае конфликта или военных действий против Беларуси. Раньше это были войска, почти равнозначные белорусской армии – это очень большие войска со стороны Российской Федерации. Если это будет мощнее, то какая это будет группировка, что они предлагают. Если нам это подходит, значит, мы будем исходить из этого при утверждении плана предстоящую пятилетку.

Для Беларуси в приоритете укрепление общей системы военной безопасности и повышение возможностей по защите Союзного государства. Именно региональная группировка войск играет здесь важную роль.

Совместные действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований военные Беларуси и России отработали на учениях «Щит Союза-2015», которые прошли в сентябре.

Для Беларуси укрепление общей системы военной безопасности и повышение возможностей по защите Союзного государства стоит на первом месте. Именно региональная группировка войск играет здесь важную роль. Совместные действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований военные Беларуси и России отработали на учениях «Щит Союза-2015», которые прошли в сентябре.

Новый пятилетний план был одобрен главой государства. В документе максимально учтены все изменения внешней обстановки. Новшества касаются усиления группировки российских Вооруженных Сил.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

По нашей инициативе это группировка – часть Вооруженных Сил Российской Федерации, она значительно увеличена по своему качественному составу и позволяет в большем объеме выполнять задачи обороны Союзного государства. Есть национальные интересы государства. И Российской Федерации, и Республики Беларусь. И по максимуму интегрированы они, учтены при разработке вот этого плана.