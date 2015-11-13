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Нового руководителя Следственного комитета Беларуси 13 ноября представили коллективу ведомства

13 ноября 2015 13:10
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Новости Беларуси. Нового руководителя Следственного комитета 13 ноября представили коллективу ведомства. В торжественной обстановке служебное удостоверение Ивану Носкевичу по поручению президента вручил государственный секретарь Совета безопасности.

До назначения на должность Иван Носкевич на протяжении 12 лет работал следователем в районной прокуратуре. В 2007 году возглавил прокуратуру Пинского района, последние годы занимал должность прокурора Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Глава государства отметил, что наряду с очевидными успехами в деятельности Следственного комитета на протяжении истекших четырех лет у нас еще имеется достаточно резервов. Например, нам надо принять исчерпывающие меры по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, на восстановление причин и условий, способствующих совершению преступных деяний. В первую очередь мы займемся анализом и оптимизацией организационной штатной структуры, планомерной целенаправленной работой с кадрами, особенно с молодым пополнением. Мы создаем единую автоматизированную систему Следственного комитета.

# Следственный комитет Беларуси # Иван Носкевич

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