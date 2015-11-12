«Минск может стать второй Женевой»: в белорусской столице эксперты из 30 стран обсуждают безопасность в регионе

Новости Беларуси. Беларусь вновь стала площадкой для Минского диалога. Ведущие мировые эксперты собрались, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе. Нашу страну называют оптимальным местом для такой встречи. Репутацию ответственного игрока в международной политике и нейтральной площадки для оппонентов Беларусь заслужила, в том числе, и из-за позиции по украинскому конфликту. А Минск, по мнению аналитиков, может стать второй Женевой. Почему? – рассуждает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты приехали в Минск из 30 государств. Среди них представители стран СНГ, США и Германии. Это строго назвали международной конференцией. Больше было похоже на мозговой штурм. В центре обсуждения аналитиков и политологов — безопасность в регионе. И свежий взгляд на замороженные конфликты на постсоветском пространстве. Эдакая неправительственная дипломатия в действии, когда экспертное сообщество сближает политиков.

Евгений Прейгерман, директор по исследованиям дискуссионно-аналитического сообщества (Беларусь):

Беларусь сегодня – одна из немногих стран региона, которая способна собирать экспертов или представителей правительств абсолютно всех стран вне зависимости от тех противоречий, которые между этими странами есть. В этом наша добавленная стоимость. Только сюда готовы приезжать абсолютно все. И м ы должны этим пользоваться, потому что, как бы пафосно это не звучало, это ответственность перед регионом, чтобы снижать это напряжение, которое никого не радует.

Конфликты постсоветского пространства – отдельная тема в истории на переломе веков. Беспорядки сотрясали Грузию. Армения и Азербайджан «столкнулись лбами». Противоречия всколыхнули Молдову. Обострение обстановки в Украине показало, каким зыбким может быть мир и спокойствие в регионе. Стреляют уже под боком.

Пока ситуация находится в фазе приостановленной активности, но в перспективе и она может превратиться в очередной замороженный конфликт. Беларусь выглядит очень прилично на таком фоне.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» (Украина):

Однородность белорусского общества, меньше градус политической температуры по сравнению с Украиной и даже, может быть, с Россией, жесткая политическая модель – они, видимо, обеспечили определенную стабильность в течение последних 20 лет.

В Украине очень благодарны руководству Беларуси за то, что в Минске возникла переговорная площадка, идет переговорный процесс. Он идет очень сложно, противоречиво, но он идет. И то, что Беларусь здесь сыграла свою важную роль. И в первых Минских договоренностях, и во вторых – это несомненно.

Вообще, эксперты отмечают, что роль Беларуси в большой геополитике уже совсем другая, нежели пару лет назад. Новый имидж позволит Минску стать второй Женевой – центром международного диалога.

Глен Ховард, глава Джеймстаунского фонда (США):

Беларусь маленькая страна, но она может и должна играть роль нейтральной стороны. И пригласить украинских и российских дипломатов, посадить здесь и обсудить проблемы. Вот это ваша роль. И также с балтийскими странами, НАТОвские вопросы можно спокойно здесь обсудить. Минск будет новой Женевой.

Новый этап намечается, по мнению аналитиков, и в белорусско-американских отношениях. Медленно, но верно идет диалог. Уже в ближайшее время к нам прибудет экономическая делегация из Штатов. Баланс интересов на Востоке и Западе – этим принципом руководствуется официальный Минск во внешней политике.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Я надеюсь, что в ближайшее время, к концу февраля, мы вернемся к вопросу отмены санкций. Полагаю, между Минском и Брюсселем будет достигнута договоренность. У нас есть перспективы продолжить конструктивный диалог.

Наше сотрудничество в сфере экономики никогда не прекращалось. Но, к сожалению, его интенсивность несколько снизилась. Хотелось бы видеть большего роста, потенциал есть у обеих сторон, но, увы, он не реализуется в полной мере. Хотя мы бы этого хотели.

Акцент на мирной политике сделал и Александр Лукашенко, вступая в должность президента, назвав мир и порядок главной ценностью. Ведь только в такой спокойной ситуации можно рассчитывать на развитие страны и прогресс в экономике.