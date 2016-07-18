Президент встретился с Сергеем Румасом: речь шла о стратегии Банка развития, значимых объектах строительства и футболе

Новости Беларуси. У Банка развития будет новая стратегия. Об этом 18 июля шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителем специализированного финансового института.

Сергей Румас также является председателем Белорусской федерации футбола. О перспективах этого вида спорта и вводе значимых объектов, которые помогут добиваться новых успехов, также говорили во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы от вас услышать не только вопросы «дежурного» характера: о ситуации в банке, как с активами, которые вы принимали, как с новыми направлениями деятельности банка. Но и что касается вашей общественной работы, в том числе.

Я вас просил, хотя бы одним глазом, наблюдать за ходом строительства Национального стадиона, как там развивается ситуация по футболу. И нашего стадиона «Динамо». С вашей точки зрения: что у нас там происходит? В том числе и строительство вашего объекта, о котором мы когда-то договаривались.

И проблемы. Я так чувствую, что у вас возможны какие-то проблемы. Не в банке, а в отношениях с правительством, Национальным банком и так далее. Если они есть – ну, не проблемы, а какие-то вопросы, выходящие на мой уровень – я готов их рассмотреть.

Президент Беларуси поддержал стратегию Банка развития и на ближайшие пять лет. Она будет представлена на заседании наблюдательного совета Банка уже на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Президент 18 июля встретился с председателем Комитета государственной безопасности Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что на фоне внешней обстановки необходимо сохранить спокойствие и мир в нашей стране. Все подробности в выпуске Новости «24 часа» за 19.30.