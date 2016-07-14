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В Заславском округе собирать подписи избирателей могут 5 инициативных групп

14 июля 2016 14:37
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Новости Беларуси. Парламентский избирательный марафон. Инициативные группы потенциальных кандидатов собирают подписи в свою поддержку, а в районах создают участковые комиссии.

Заславский избирательный округ №77 - один из самых больших на Минщине. В списки для голосования 11 сентября там внесено более 70,5 тысяч избирателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь уже создано 47 участковых комиссий. Больше всего участков для голосования будет в поселке Лесной и Боровлянах - 11 и 6, соответственно, а также в Заславле.

Ход кампании отслеживают члены окружной избирательной комиссии. Пока в числе возможных кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания здесь значатся пятеро человек. Именно столько инициативных групп зарегистрированы и имеют право собирать подписи избирателей.

# Избирательная кампания в парламент

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