Парламентская избирательная кампания продолжается в Беларуси: как стать кандидатом в депутаты?

Новости Беларуси. Парламентская избирательная кампания продолжается в Беларуси. Сейчас она на этапе выдвижения кандидатов. Стать претендентом на кресло в палате представителей можно тремя способами. Во-первых, выдвинуть кандидата вправе трудовые коллективы, численностью не менее трехсот человек. Во-вторых, сбор подписей. И, наконец, третий способ стать кандидатом – это выдвижение от политической партии. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит.

До предвыборной гонки кандидатов еще далеко, но и сейчас не менее ответственная пора для потенциальных парламентариев. Шанс на кресло в нижней палате получат только те, кто успешно преодолеет этап выдвижения в кандидаты.

По всей стране – пикеты в поддержку претендентов. Собрать тысячу подписей по конкретному избирательному округу до 1 августа – это один из способов стать кандидатом.

Алексей Сегалович, член инициативной группы:

Фактически каждый день мы с активистами выходим на пикеты по сбору подписей. Здесь есть информация: биография нашего кандидата. Люди подходят, интересуются и по возможности оставляют свою подпись.

Прежде чем ставить подпись, нужно предъявить паспорт.

Один из многочисленных пикетов в столице. Определившиеся со своим выбором минчане поддерживают своего претендента.

Жители Минска:

Нужно отдать голос за того, человека, которому ты доверяешь, видишь его работу. И не только за прошлые годы, а на будущее рассчитываешь. Что для района, для людей будет сделано больше хорошего.

Хочется, чтобы он вникал в простые наши проблемы и помогал их решать.

Впрочем, поставить подпись можно и не выходя из квартиры. Поквартирный обход – это тоже эффективный инструмент в избирательной кампании.

Своего кандидата решено выдвинуть и в коллективе Гомельской городской клинической больницы №1. Врачи единогласно проголосовали за то, чтобы в выборной гонке поучаствовал их коллега.

Олег Ядренцев, главный врач Гомельской городской клинической больницы №1

Провели конференция, обсудили кандидатуру с нашим коллективом. Коллектив нашего выдвиженца знает не понаслышке.

Поддержка трудового коллектива – это второй способ стать кандидатом. Правда, в коллективе должно быть не менее 300 человек.

И, наконец, третий способ стать претендентом на кресло в парламенте – выдвижение от политической партии. Причем решение принимается высшим органом.

Игорь Карпенко, первый секретарь ЦК КПБ:

Избирательная кампания позволяет позиционировать те идеи, те задачи, которые партия ставит в своей программе. Мы сегодня на съезде воспользовались своим конституционным правом – выдвинем 59 своих представителей в избирательные округа кандидатами в депутаты.

Нынешняя избирательная кампания обещает быть действительно жаркой. Подписи сейчас собирают почти 4,5 сотни инициативных групп. А на одно место в парламент, по предварительным оценкам, претендует более 4-х человек.