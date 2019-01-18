Президент встретился с министрами, в разное время возглавлявшими МИД Беларуси

Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 января встретился с министрами иностранных дел, в разное время возглавлявшими внешнеполитическое ведомство. Такой разговор приурочили к вековому юбилею белорусской дипломатической службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко не скрывает, что прислушивается к мнению опытных дипломатов. Их успехи очевидны и признаются на мировой арене. Минск стал европейской столицей миротворческих инициатив.