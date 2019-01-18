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Президент встретился с министрами, в разное время возглавлявшими МИД Беларуси

18 января 2019 11:12
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 января встретился с министрами иностранных дел, в разное время возглавлявшими внешнеполитическое ведомство. Такой разговор приурочили к вековому юбилею белорусской дипломатической службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент встретился с министрами, в разное время возглавлявшими МИД Беларуси-1

Александр Лукашенко не скрывает, что прислушивается к мнению опытных дипломатов. Их успехи очевидны и признаются на мировой арене. Минск стал европейской столицей миротворческих инициатив.

Президент встретился с министрами, в разное время возглавлявшими МИД Беларуси-4

На встрече Александр Лукашенко подчеркнул важность многовекторности белорусской внешнеполитической модели и приверженность официального Минска интеграционной политике. Несмотря на турбулентную эпоху, Беларусь проводит самостоятельную и независимую линию. Главным является сохранение суверенитета, – подчеркнул Президент.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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