«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области

Новости Беларуси. «Порядочность в отношении с людьми – тогда всё получится», – подчеркнул председатель Миноблисполкома, представляя новых руководителей двух районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На должность председателя Клецкого райисполкома назначен Анатолий Ладыго, который ранее возглавлял сельхозпредприятие на Копыльщине. За свою трудовую деятельность он успел побывать в должности первого заместителя председателя Копыльского райисполкома и начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Ранее он уже выделил ключевые моменты, на которые следует обратить особое внимание, поэтому готов приступить к плодотворной работе. Кстати, сделать предстоит немало.

Анатолий Ладыго, председатель Клецкого райисполкома:

Чтобы развивать и делать высокотехнологичные рабочие места, начинать с промышленных площадок, которые сегодня функционируют в Клецком районе.

Что касается аграрного комплекса, то есть определенные моменты, которые сегодня необходимо дошлифовывать, чтобы выводить на более высокий уровень и приравниваться к Несвижскому району в сельскохозяйственных организациях, в показателях.

Самый острый вопрос – это жилищно-коммунальное хозяйство. Я думаю, что после углубленного изучения со специалистами, курирующими жилищно-коммунальное хозяйство, заместителем будут приниматься решения.

А бывший глава Клецкого района Александр Ломский сейчас возглавляет Несвижский райисполком.