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Пока Барак Обама ужесточал контроль над продажей оружия, рекордный спрос на него привел к дефициту

18 февраля 2013 14:04
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Новости США. В США рекордный спрос на оружие привел к дефициту в магазинах. Американцы, опасаясь ограничений на распространение огнестрельного оружия, начали массово пополнять его запасы.

В результате, сложно достать самые распространенные товары, как, например, патроны 22 калибра. Кроме того, за последний год цены на оружие в некоторых магазинах выросли более чем в два раза.

Тем временем очередная трагедия произошла в Чикаго, как раз в тот день, когда Барак Обама выступал в одной из школ с речью о необходимости ужесточения контроля над продажей оружия. В противоположном конце города выстрелом в голову была убита 18-летняя девушка, у которой остался трехмесячный ребенок.

Сообщается, что она защищала от пули своего друга. По подозрению в убийстве задержаны два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Криминал # Продажа оружия

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