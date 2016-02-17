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Президент Украины потребовал от главы Правительства Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина уйти в отставку

17 февраля 2016 06:32
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Новости Украины. Кризис, на этот раз политический, набирает обороты в Украине. Петр Порошенко потребовал от Правительства во главе с премьер-министром Арсением Яценюком уйти в отставку. Покинуть свой пост глава государства попросил и генерального прокурора страны Виктора Шокина. Тот уже передал президенту заявление об уходе.

Тем временем за роспуск действующего правительства выступают 70% граждан Украины. Ряд фракций Верховной Рады уже начали сбор подписей за отставку нынешнего премьера и всего кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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