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Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Украине пройдет в Минске 17 февраля

17 февраля 2016 06:28
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Новости Беларуси. В Минске 17 февраля вновь будут искать пути мирного урегулирования военного конфликта в Донбассе. В белорусской столице соберутся представители контактной группы. При этом заседания тематических подгрупп не планируются.

Предыдущие переговоры между конфликтующими сторонами были омрачены трагическим инцидентом. Неделю назад на одном из блок-постов в Донбассе на противотанковой растяжке подорвался микроавтобус, который перевозил мирных жителей. После случившегося представитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал вопросы разминирования в числе самых актуальных. Среди них также соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения.

О необходимости последовательного выполнения всех минских договоренностей говорили и на недавно прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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