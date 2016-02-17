Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Украине пройдет в Минске 17 февраля

Новости Беларуси. В Минске 17 февраля вновь будут искать пути мирного урегулирования военного конфликта в Донбассе. В белорусской столице соберутся представители контактной группы. При этом заседания тематических подгрупп не планируются.

Предыдущие переговоры между конфликтующими сторонами были омрачены трагическим инцидентом. Неделю назад на одном из блок-постов в Донбассе на противотанковой растяжке подорвался микроавтобус, который перевозил мирных жителей. После случившегося представитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал вопросы разминирования в числе самых актуальных. Среди них также соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения.

О необходимости последовательного выполнения всех минских договоренностей говорили и на недавно прошедшей в Мюнхене конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.