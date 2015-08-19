Избирательная кампания проходит в спокойной, стабильной обстановке – МВД Беларуси

Новости Беларуси. В связи с президентскими выборами с 5 по 12 октября милиция и внутренние войска МВД перейдут на усиленный режим работы. С момента поступления бюллетеней под круглосуточную охрану возьмут все участки для голосования.

До главного политического события остаётся чуть меньше двух месяцев. Тем временем на финишную прямую выходит этап сбора подписей. Уже в пятницу, 21 августа, прекратят принимать подписные листы. В 19.00. А далее территориальные комиссии приступят к их проверке. В МВД отмечают: нынешний этап избирательной кампании проходит в спокойной и стабильной обстановке.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Будет задействовано достаточное количество сил и средств органов внутренних дел, которое позволяет обеспечить охрану общественного порядка. Не одну неделю осуществляют мероприятия, связанные с избирательной кампанией и тысячи членов инициативных групп осуществляют сбор подписей как в общественных местах, так и по месту жительства. В целом, подводя промежуточные итоги, можно сказать, что настоящая избирательная кампания проходит в абсолютно спокойной, стабильной обстановке. И никаких серьезных происшествий не зафиксировано.

Кстати, в МВД разработан целый комплекс мероприятий: план по охране общественного порядка, расстановка сил и средств, оговорена охрана бюллетеней. К примеру, с момента их поступления под круглосуточную охрану возьмут все участки для голосования. В МВД заверили, к адекватному ответу на любой вызов и угрозу во время президентской кампании полностью готовы. И даже могут действовать на опережение. Кстати, на усиленный режим работы правоохранители перейдут уже с 5 октября. Как раз в преддверии досрочного голосования.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Будет задействовано достаточное количество сил и средств органов внутренних дел, которое позволяет обеспечить надлежащую охрану общественного порядка.

В усиленном режиме работать начнут и подразделения МЧС. Спасатели будут дежурить на избирательных участках. В первую очередь в период проведения активных мероприятий.

Владимир Суворов, первый заместитель начальника управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Уже ведётся активная профилактическая работа, проводятся проверочные мероприятия, проверки, мониторинги, инструктажи. Заблаговременно проинформированы местные исполнительные и распорядительные органы о необходимости формирования перечня избирательных участков с учетом требований нормативно-правовых актов в области безопасности.

А вот на участках при медучреждениях никакого досрочного голосования не будет. Это тоже требование безопасности. К тому же примерно за неделю до выборов максимум пациентов отпустят домой. А тот, кто останется, сможет проголосовать на внутренних участках при больницах. И только 11 октября. Кстати, дежурить на избирательных участках медики тоже будут. Это практика далеко не первой электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Наши медицинские работники неоднократно на избирательных участках дежурили и оказывали медицинскую помощь. Они обеспечены всем необходимым для оказания медицинской помощи. Если избирательные участки крупные или их несколько, то дежурят бригады скорой медицинской помощи.