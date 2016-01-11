Новости Беларуси. Президент нацеливает правительство думать о людях и производстве при реализации экономической политики. О перспективах 2016-го говорили сегодня, 11 января, на рабочей встрече Александр Лукашенко и первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. Год только начался, но правительство уже разработало среднесрочные перспективы выхода на устойчивые темпы экономического роста. При планировании учитывались 12 фундаментальных факторов. Входят сюда и быстро меняющиеся внешние условия. Например, в их числе ситуация на Китайском фондовом рынке. Такой подход особенно важен для Беларуси как страны с открытой экономикой и ориентированной на экспорт.

Александр Лукашенко:

Я думаю, что и у вас, и у правительства было достаточно времени подумать о том, как будем реализовывать то, что наметили, кстати, с подачи правительства. При всех проблемах и сложностях их будет еще немало. Нам надо думать о людях, о производстве, о развитии и заниматься обязательно обязательными вещами. Вот с этой точки зрения, я так понимаю, вы хотели бы поделиться со мной, с чего будем начинать, как будем действовать в это непростое время.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Действительно, хотелось бы, по сути, обсудить только два вопроса. Это вопрос видения правительством перспектив 2016 года, естественно, в связи с быстроменяющейся макроэкономическими внешними условиями. И вторая группа вопросов — может быть, в первом приближении подойти к видению среднесрочной перспективы, именно в том ключе, о котором Вы только что сказали, выхода на устойчивые темпы экономического роста.

Александр Лукашенко:

Василий Станиславович, давайте с Вами договоримся, что когда мы будем говорить о быстроменяющихся условиях или изменяющихся условиях макроэкономики, то мы будем иметь не традиционно с советских времен только один рынок и только одно направление, а рассматривать в глобальном плане. Макро есть макро — это не микроуровень. Поэтому хотелось бы, чтобы мы раздвинули эти рамки и посмотрели шире на то, что происходит. Вот это будет настоящий анализ, от которого никуда не деться.

Василий Матюшевский:

Именно в таком ключе, потому что при подготовке нашего видения на 2016 на среднесрочную перспективу как минимум анализируем 12 фундаментальных факторов, которые влияют на развитие экономики. Наша страна — малооткрытая экономика, естественно, она очень серьезно вовлечена во все меры хозяйственного отношения. Тем более где-то 60-70% того, что мы производим, реализуем на экспорт. Поэтому состояние дел нашей экономики напрямую зависит от состояния дел в глобальной экономики. Поэтому именно в этом ключе и хотелось бы и переговорить.

В правительстве отмечают: 2016-й будет непростым. Тем не менее в нынешнем году выйти намерены на устойчивые темпы экономического роста. Программу развития до 2020-го года в ближайшее время обсудят с экспертным сообществом. Также на рабочей встрече речь зашла о начале программы с Международным валютным фондом.

Василий Матюшевский:

Некоторое время назад у нас работала серьезная экспертная команда Международного фонда. Были подготовлены видения программы, у нас оставался один принципиальный вопрос — вопрос тарифов ЖКХ. По итогу сегодняшней встрече можно отметить, что эту работу мы практически завершили. Есть видение по этому направлению, включая ряд компенсационных действий для отдельных категорий граждан. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время все-таки мы войдем в программу с Фондом.