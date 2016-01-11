Новости Беларуси. Совмин сократил перечень платных медуслуг для белорусов. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня, 11 января. Оно исключает из прейскуранта государственных учреждений здравоохранения ряд позиций.

В основном это касается деятельности санитарно-гигиенических служб. Отныне бесплатно будет выполняться ряд лабораторных исследований. Кроме того, из перечня исключено проведение консультаций врачей-специалистов по вопросам обеспечения эпидемического благополучия и формирования здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.