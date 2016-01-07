Александр Лукашенко: Церковь в Беларуси функционирует в условиях независимого суверенного государства

Новости Беларуси. С Рождеством Христовым православных христиан поздравил президент. По уже сложившейся традиции в этот день Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем посетил Минский Свято-Духов кафедральный собор. В своем обращении к белорусам глава государства не ограничился только словами поздравлений в этот светлый праздник. Александр Лукашенко напомнил о многих ценностях, которые составляют нашу жизнь, и пообещал, что все они останутся в числе приоритетов государственной политики. Корреспондент программы Новости «24 часа» продолжит.

Яна Шипко, СТВ:

Храмы сегодня буквально искрятся особой атмосферой одного из главных православных праздников — Рождества Христова. Праздничное убранство, белые цветы, живые ели как символ обновления жизни, и, конечно, радостные улыбки прихожан. Несмотря на мороз, приходят целыми семьями. Поставить свечи, да и молиться в этот день принято о самом сокровенном.

На входе в храм прихожан встречает рождественский вертеп. Напоминание о рождении Иисуса. Ведь именно от этого события берет начало новая эра и летоисчисление. Рождество в православном календаре – один из важнейших праздников.

Стало доброй традицией, что во время главных церковных праздников в храм каждый год приходит Александр Лукашенко. С младшим сыном Николаем президент приехал в Минский Свято-Духов кафедральный собор. У входа в храм главу государства тепло встречает Митрополит Павел. Гостей приветствовали воспитанники воскресной школы

Патриарший Экзарх преподнес президенту икону с образом Спасителя. Александр Лукашенко передал в дар Белорусской православной церкви картину «Вифлеемская звезда» в уникальной технике «сожская ткань». Узоры мастера выкладывают пинцетом из разных пород дерева, орнамент благодаря этому приобретает разнообразные оттенки.

Рождество даже светских людей обращает к духовным ценностям. Когда, как не в этот праздник, говорить о мире, благополучии и взаимопонимании. Александр Лукашенко признается: в храме не так просто подобрать слова. Общаясь с верующими, президент затрагивает темы, волнующие каждого.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Предстоящий год не будет легче, чем уходящий. Вы видите, что происходит вокруг нашей страны. Многие люди у нас в обществе говорят, по-белорусски: «ладно, переживем, лишь бы не было войны». В этом есть большой смысл. Я хоть и не придерживаюсь этого лозунга – жить надо всегда, и мы будем жить достойно и нормально, –но в этом есть глубокий смысл. И мы в этом убедились на примере наших соседей: когда война, тогда не хочется ничего. Только мира. Только бы сохранить жизнь. И люди думают даже не о себе. Люди думают о своих детях. Поэтому первое наше обращение к Господу, чтобы он действительно нас защитил и сохранил нашу страну такой, какой она есть сейчас.

Символично, что в праздник, знаменующий начало новой жизни, в храме так много детворы. Бережное отношение к пожилому поколению и забота о подрастающем – приоритет государственной политики.

Александр Лукашенко:

Сутью этой политики станут дети и старики. Мы будем делать все, чтобы наши дети росли не только здоровыми, но и образованными. Мы будем делать все для того, чтобы защитить человека, сделать его жизнь как можно более долгой. Кстати, мы и так немало сделали. За 10 последних лет, у нас средняя продолжительность жизни выросла на 5 лет. Ни одно государство в мире не демонстрировало такое увеличение продолжительности жизни. Поэтому мы будем делать все для здоровья, образования людей, для того, чтобы человек сам потом мог себя обеспечить.

Мир меняется. Просьба только одна: быстрее бы он изменился. Тогда бы мы знали, как приспособиться к нему. Поэтому мы в этой жизни, как немалый корабль в этом огромной море, барахтаемся на волнах, и нам очень трудно удержать тот курс, который мы взяли. Но это – святое.

Тот курс, который мы определили – это святое: защита человека, создание условий для нормальной жизни человека. Поэтому вы не слушайте эти разговоры – всегда, когда сложно, появляются разные теории: вот тут реформировать, разрушить до основания, а затем новое что-то создать. Мы уже это переживали и не единожды. Мы ничего рушить не будем. У нас много хорошего. Плохое мы всегда отметаем. Так будем жить и дальше. Но все хорошее мы будем совершенствовать. Все, что создано народом, мы никому за бесценок продавать не намерены. Мы не будем этого делать. Тем более, мы увидели, что происходит там, где все поделили: появились олигархические круги, вооружились и начали воевать друг с другом, втягивая в это общество и народ. Нам это надо? – Нет. Все лучшее, ценное, что есть в мире, мы привнесем в нашу страну и на это будем опираться.

Церковь и государство в нашей стране связывают особые отношения и общие ценности. Сегодня ее поистине можно назвать оплотом духовности.

Александр Лукашенко:

Я не понимаю тезиса «церковь вне государства и отделена от государства». Сегодня церковь в Беларуси превратилась в один из оплотов нашего государства, который обеспечивает вместе с другими заинтересованными органами власти и организациями баланс нашего общества. Церковь и наши священнослужители, как никто в мире, многое делали для мира и стабильности в нашем государстве. Церковь действует и функционирует в условиях суверенного и независимого государства. Церковь, для того чтобы выполнять свою функцию, не должна быть застывшей. Она не должна застыть и останавливаться на одном и том же. Нашей церкви надо совершенствоваться. И я как глава государства, насколько это возможно, буду этому способствовать. У нас всегда была единая и красивая церковь, я имею в виду не только наши здания и храмы, - душой народа была церковь. И она всегда такой останется. Никому не будет позволено нарушить единство нашей церкви.

Пожелать здоровья родным и близким, почтить память ушедших, поставить свечи у святых образов сегодня пришли вереницы прихожан. Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и Митрополитом Павлом зажег свечу у иконы Минской Божией Матери.

К одному из самых долгожданных праздников в году верующие готовились 40 дней поста. Сегодня праздник из храмов вылился и на улицы. С Рождества до Крещения наступают святки. Дни веселых гуляний и угощений, а еще время дарить добро.