Китайские ученые опубликовали данные об испытании водородной бомбы КНДР

Новости Китая. Китайские ученые завершили анализ данных, собранных на границе с КНДР: никаких следов радиоактивности обнаружить не удалось. Забор проб осуществлялся 36-ю мобильными станциями, которые распределены вдоль китайско-корейской границы.

Мониторинг продолжается, но скептики укрепили свои позиции. Кроме заявлений официального Пхеньяна, есть только одно доказательство испытаний северокорейской водородной бомбы: слабое землетрясение в районе полигона. Но причиной сейсмической активности мог быть и подрыв большого количества обычной взрывчатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.