Прямой эфир

Китайские ученые опубликовали данные об испытании водородной бомбы КНДР

11 января 2016 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китайские ученые завершили анализ данных, собранных на границе с КНДР: никаких следов радиоактивности обнаружить не удалось. Забор проб осуществлялся 36-ю мобильными станциями, которые распределены вдоль китайско-корейской границы.

Мониторинг продолжается, но скептики укрепили свои позиции. Кроме заявлений официального Пхеньяна, есть только одно доказательство испытаний северокорейской водородной бомбы: слабое землетрясение в районе полигона. Но причиной сейсмической активности мог быть и подрыв большого количества обычной взрывчатки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Совмин сократил перечень платных медуслуг для белорусов
11 января 2016 13:39

Совмин сократил перечень платных медуслуг для белорусов

Александр Лукашенко: Церковь в Беларуси функционирует в условиях независимого суверенного государства
07 января 2016 17:17

Александр Лукашенко: Церковь в Беларуси функционирует в условиях независимого суверенного государства

Беларусь на принципах взаимности закрывает свое посольство в Израиле
07 января 2016 11:00

Беларусь на принципах взаимности закрывает свое посольство в Израиле