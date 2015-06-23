Президент Лукашенко: Не дай Бог, к концу августа - к началу сентября предприятия не будут работать на полную мощность и не на склад

Новости Беларуси. Ровно через неделю станет известна дата президентских выборов в Беларуси. Её назовут депутаты Национального собрания 30 июня на заключительном заседании седьмой сессии парламента. Об этом 23 июня шла речь на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам у Главы государства.

Александр Лукашенко напомнил, что Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов внесла предложение о проведении президентских выборов 11 октября. Уже сейчас надо позаботиться о полной готовности к их организации и проведению. Александр Лукашенко подчеркнул, что мир, покой и стабильность в стране - важнее любых электоральных кампаний.

Александр Лукашенко:

Я все больше со стороны представителей органов власти слышу мотив и элементы самоуспокоенности, мол, «проведем мы эти выборы, все понятно» и так далее. Вот это то, чем мы страдать не должны. Мы сдаем экзамен, и чтобы его успешно сдать - у нас работы выше крыши.

Главное, не дай Бог, к концу августа - к началу сентября предприятия не будут работать на полную мощность и не на склад.

Люди должны иметь работу. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Это главное для власти.

ЦИК, должностные лица должны принять все меры для организации выборов на самом высоком уровне. Достойном уровне. Начиная от информирования избирателей до создания равных условий кандидатам.

Главной темой нашей политики всегда будут оставаться забота о человеке. Никакое производство, никакая страна ничего не стоит, нічога не варта, если она не может создать нормальные условия для жизни обычного простого человека. Поэтому прошу обратить особое внимание на вопросы занятости населения, выплаты зарплаты, стабильности цен. Все здесь должно работать эффективно. Мы не будем под выборы накручивать зарплату, печатая деньги или изымая откуда-то из золотовалютных резервов. Но коль мы не имеем возможности на повышение зарплаты - цены должны быть соответствующими. Это в наших руках.