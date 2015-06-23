Новости Беларуси. Сегодня Минск станет площадкой для очередных попыток по урегулированию украинского кризиса: состоится встреча трехсторонней контактной группы. О старых проблемах будут говорить в обновленном составе. В переговорах примет участие новый представитель от ОБСЕ - австрийский дипломат Мартин Сайдик. Его характеризуют как очень опытного дипломата, обладающего широким спектром знаний. Он сменит ушедшую в отставку Хайди Тальявини. Ожидается, что перед встречей контактной группы состоятся заседания трех рабочих подгрупп — по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам. А в Париже сегодня встретятся главы МИД «нормандской четверки». Напомню, это Германия, Россия, Украина, Франция.