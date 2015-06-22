В Минск из Афганистана с группой бизнесменов и пакетом конкретных предложений прибыл спецпредставитель Президента

Новости Беларуси. Беларусь настроена на развитие торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со спецпредставителем Президента этой страны по сотрудничеству со странами СНГ. Стороны рассчитывают, что нынешние переговоры станут прологом к ряду конкретных движений навстречу. Об этом условились и лидеры двух стран во время недавнего телефонного разговора. Александр Лукашенко 22 июня подчеркнул, что в Беларуси отдают должное Афганистану за борьбу, которую ведет эта страна против терроризма.

Александр Лукашенко:

Знаю, что Афганистан нуждается сегодня в определенной экономической, военно-политической поддержке в силу тех процессов, которые там происходят. Я и все в регионе восточной Беларуси отдаем должное Афганистану за борьбу, которую вы ведете против устремления мирового террористического движения. Мы бы были вам благодарны, если бы мы действительно с нынешних шагов предприняли ряд каких-то конкретных движений навстречу друг другу по торгово-экономическому сотрудничеству.

Афганистан заинтересован в поставках белорусских продуктов питания и техники. Есть интерес в обучении специалистов в белорусских вузах. В планах и проведение в Минске первого совместного бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пребывание на белорусской земле делегация Афганистана начала с памятных мест. Ведь народ этой страны не понаслышке знает про все ужасы войны. Гости посетили символ трагедии белорусского народа — деревню, сожженную вместе с ее жителями, — Хатынь. В мемориальном комплексе возложили цветы к вечному огню.

Мохаммад Шакер Каргар, спецпредставитель Президента Исламской Республики Афганистан по сотрудничеству со странами СНГ:

Великая Отечественная война и Победа — не только для белорусского народа, это для всего мирового сообщества. Тогда все погибшие понимали, за что они воюют. Благодаря им, мир сегодня таким образом живет. Надо всегда помнить. Я с у довольствием сюда приехал. И еще раз хочу поклониться им.