Стартовал 14-й тур футбольного чемпионата Беларуси

Программу 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси открыл матч аутсайдеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Молодечно» принимало «Сморгонь». Хозяева поля одержали победу над соперником со счетом – 2:1. Победный гол на 79-й минуте поединка забил Максим Будько. Таким образом, команда Павла Батюто одержала первую викторию в чемпионате страны. «Славия» на выезде встречается с «Минском». По ходу второго тайма мозыряне ведут – 2:1. Завтра, 28 июня, пройдут еще четыре матча тура. Ключевым станет противостояние на Национальном футбольном стадионе минского и брестского «Динамо».