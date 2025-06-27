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Стартовал 14-й тур футбольного чемпионата Беларуси

27 июня 2025 17:46
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Программу 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси открыл матч аутсайдеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Молодечно» принимало «Сморгонь». Хозяева поля одержали победу над соперником со счетом – 2:1. Победный гол на 79-й минуте поединка забил Максим Будько. Таким образом, команда Павла Батюто одержала первую викторию в чемпионате страны. «Славия» на выезде встречается с «Минском». По ходу второго тайма мозыряне ведут – 2:1. Завтра, 28 июня, пройдут еще четыре матча тура. Ключевым станет противостояние на Национальном футбольном стадионе минского и брестского «Динамо».

# Футбол Беларуси

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